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Кассано: «Сейчас Кессье — это дальний родственник, он не похож сам на себя»

02 октября 2021, 11:00

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано считает, что неопределенность с контрактом полузащитника Франка Кессье влияет на его игру за «Милан».

Я не знаю, какие проблемы возникли у Кессье, но я с уважением отношусь к нему. Я прекрасно могу представить его в «Баварии» или в ПСЖ. Но сейчас это просто плохая пародия на Кессье. «Милану» нужно срочно найти решение. Сейчас Кессье — это дальний родственник, в матче с «Атлетико» он даже не мог сделать нормальный пас. Он сейчас плох во всех отношениях. Либо «Милан» найдет решение в ближайшее время, либо его нужно садить на скамейку до окончания контракта.

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Zhgoon
Zhgoon
02 октября в 11:39
А что тут делать? Продавать зимой хоть за какие деньги. Но что-то мне подсказывает, что играть так же хорошо, как в прошлом сезоне, он уже не будет нигде. Он сломался до конца карьеры, как только поймал звезду.
Ironigor
Ironigor
02 октября в 11:13
Ну уж точно, что-то нужно делать.
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