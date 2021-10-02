Кассано: «Сейчас Кессье — это дальний родственник, он не похож сам на себя»

Бывший итальянский футболист считает, что неопределенность с контрактом полузащитника влияет на его игру за «Милан».

Я не знаю, какие проблемы возникли у Кессье, но я с уважением отношусь к нему. Я прекрасно могу представить его в «Баварии» или в ПСЖ . Но сейчас это просто плохая пародия на Кессье. «Милану» нужно срочно найти решение. Сейчас Кессье — это дальний родственник, в матче с «Атлетико» он даже не мог сделать нормальный пас. Он сейчас плох во всех отношениях. Либо «Милан» найдет решение в ближайшее время, либо его нужно садить на скамейку до окончания контракта.