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Лапорта провёл личную встречу с Дембеле

02 октября 2021, 09:37

Нападающий Усман Дембеле всё ещё не продлил контракт с «Барселоной».

Текущее соглашение француза истекает следующим летом, а «сине-гранатовые» ведут активные переговоры о подписании новой сделки. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта лично встретился с Дембеле, чтобы заверить футболиста, что он является важной частью команду. Лапорта остался доволен встречей и оптимистично настроен относительно подписания нового контракта с французом.

В нынешнем сезоне Дембеле не выходил на поле. Нападающий продолжает восстановление после травмы колена, которую он получил на Евро-2020.

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mihaluch
mihaluch
02 октября в 09:51
Вот вылечится тогда будет ясно.
beefs
beefs
02 октября в 09:50
тяжело ему будет после травмы...
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