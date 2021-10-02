Лапорта провёл личную встречу с Дембеле

Нападающий Усман Дембеле всё ещё не продлил контракт с «Барселоной».
Текущее соглашение француза истекает следующим летом, а «сине-гранатовые» ведут активные переговоры о подписании новой сделки. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта лично встретился с Дембеле, чтобы заверить футболиста, что он является важной частью команду. Лапорта остался доволен встречей и оптимистично настроен относительно подписания нового контракта с французом.
В нынешнем сезоне Дембеле не выходил на поле. Нападающий продолжает восстановление после травмы колена, которую он получил на Евро-2020.