Нападающий «Фиорентины» забил больше всех голов в чемпионате Италии за 2021-й календарный год. Сербу, который может сменить клубную прописку, удалось отличиться уже 21 раз. На втором и третьем местах расположился бывший нападающий «Ювентуса» и форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. У обоих игроков по 17 голов.

