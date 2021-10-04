«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04

«Милан» одержал победу над «Аталантой» (3:2) в матче Серии А.
«Россонери» набрали 19 очков в 7 турах, что стало повторением их лучшего старта в лиге — в сезоне-2003/04 у «Милана» после 7 игр также было 19 баллов. В том розыгрыше «Милан» в итоге завоевал чемпионский титул.
В нынешнем сезоне «россонери» идут на 2-м месте, отставая от «Наполи» на 2 очка.
Также в 7-м туре свою удручающую серию прервал «Ювентус».
При Пиоли Мелан действительно встран на нужные рельсы и из сезона в сезон показввает более лучшую игру
Главное чтоб этого запала хватило на всю дистанцию, поэтому нужно немного укрепить состав в зимнее ТО
При Пиоли Мелан действительно встран на нужные рельсы и из сезона в сезон показввает более лучшую игру
Главное чтоб этого запала хватило на всю дистанцию, поэтому нужно немного укрепить состав в зимнее ТО
В целом в этом году глубина состава неплохая, особенно в опорке и обороне. Если новички еще адаптируются, то будет вообще отлично.
Мальдини проделал отличную селекцию и подобрал классную сбалансированную команду.
В целом в этом году глубина состава неплохая, особенно в опорке и обороне. Если новички еще адаптируются, то будет вообще отлично.
Мальдини проделал отличную селекцию и подобрал классную сбалансированную команду.