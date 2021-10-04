«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04

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вчера, 08:16

«Милан» одержал победу над «Аталантой» (3:2) в матче Серии А.

«Россонери» набрали 19 очков в 7 турах, что стало повторением их лучшего старта в лиге — в сезоне-2003/04 у «Милана» после 7 игр также было 19 баллов. В том розыгрыше «Милан» в итоге завоевал чемпионский титул.

В нынешнем сезоне «россонери» идут на 2-м месте, отставая от «Наполи» на 2 очка.

Также в 7-м туре свою удручающую серию прервал «Ювентус».