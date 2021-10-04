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«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04

вчера, 08:16
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Аталантой» (3:2) в матче Серии А.

«Россонери» набрали 19 очков в 7 турах, что стало повторением их лучшего старта в лиге — в сезоне-2003/04 у «Милана» после 7 игр также было 19 баллов. В том розыгрыше «Милан» в итоге завоевал чемпионский титул.

В нынешнем сезоне «россонери» идут на 2-м месте, отставая от «Наполи» на 2 очка.

Также в 7-м туре свою удручающую серию прервал «Ювентус».

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Перевод с Твиттер OptaPaolo
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:41
Игра россонери последние 2 сезона как бальзам на душу. Особенно фанатам, которые до пришествию Ибры и Ильича в 2019, 7 лет наблюдали мучение команды на поле. Милан Пиоли хорош. Достойно сражаются в ЛЧ, обыгрывают прямых конкурентов в борьбе за ЛЧ, да и сама игра не оставляет равнодушным. Ждём продолжения и возможно борьбы за титул.
Бак5
Бак5
вчера в 15:20
Приятно смотреть на игру Милана все возвращается на свои места Наполи, Интер, Милан как в старые добрые времена борются за Скудетто, а Ювентус за выживания.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 13:28
С чем его и поздравляю
galem72
galem72 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:39
Ещё бы Арс вернулся, но с доминатором это куда труднее сделать.
galem72
galem72
вчера в 11:39
Да лишь бы не сглазить и всё получилось у Милана!
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:17
Приятно когда Великие клубы возвращаются после кризиса....
При Пиоли Мелан действительно встран на нужные рельсы и из сезона в сезон показввает более лучшую игру
Главное чтоб этого запала хватило на всю дистанцию, поэтому нужно немного укрепить состав в зимнее ТО
FERIS
FERIS
вчера в 09:17
Надеюсь в этом сезоне смогут взять золото!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:07
Милан хорош
Gahi
Gahi
вчера в 09:07
Хороший старт, нужно продолжать играть в таком же темпе . Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:04
Нужно выбрать правильный темп.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:58
С Наполи вполне можно бороться.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 08:56
Надо зимой усилиться на три позиции и будет скудетто. Нужен дубль для ряда позиций: подмена Диасу, а то и две, центрфорвард типа Белотти, а то там вингер Ребич играет, подмена Салемакерсу и Леау. Ну, и избавиться от Конти и Кастильехо.
В целом в этом году глубина состава неплохая, особенно в опорке и обороне. Если новички еще адаптируются, то будет вообще отлично.
Мальдини проделал отличную селекцию и подобрал классную сбалансированную команду.
1bear
1bear
вчера в 08:51
Милан - молодцы,а что будет,когда Златан поправится - порвут всех !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:48
Скоро другие подтянутся
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:45
Чемпионами не станут
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:42
Без Носатого лучше играют
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:41
Приятно когда клуб возрождается.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:38
Скоро сбавит обороты
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:37
Скоро начнётся спад!
beefs
beefs
вчера в 08:37
Главное не потерять форму...
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:33
Пока молодцы!
shlomo
shlomo
вчера в 08:32
Начали за здравие...посмотрим как оканчивать будут...
Cat01
Cat01
вчера в 08:31
Прекрасный старт взяли
drug01
drug01
вчера в 08:29
Игра хорошая. Так продолжать
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:23
Мои поздравления.
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