«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ

«Зенит» проиграл дома «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.
Любопытно, что «барсы» обыграли питерскую команду впервые в своей истории в данном турнире. До этого было четыре поражения.
Ранее же главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своем отношении к слухам, согласно которым сочинская команда является фарм-клубом «Зенита».
Сколько лет идут разговоры про то, что Газпром намеренно держит такие команды в лиге, как поставщика очков для главной команды, и еще никогда не было такого чтобы Сочи выигрывали в очной встрече. Но както со слухами же надо бороться, развеять так сказать "легенду". Вот и подвернулась боле-менее безопасная ситуация - в начале сезона пока еще далеко до основной развязки, зенит оторвался от ближайшего преследователя на безопасных 4 очка, да к тому-же еще и проиграл накануне! Почему-бы не "порадовать публику" и сделать вид о честности и серьезности происходящего? -- СОЧИ ВЫИГРАЛИ У ЗЕНИТА!
Сколько лет идут разговоры про то, что Газпром намеренно держит такие команды в лиге, как поставщика очков для главной команды, и еще никогда не было такого чтобы Сочи выигрывали в очной встрече. Но както со слухами же надо бороться, развеять так сказать "легенду". Вот и подвернулась боле-менее безопасная ситуация - в начале сезона пока еще далеко до основной развязки, зенит оторвался от ближайшего преследователя на безопасных 4 очка, да к тому-же еще и проиграл накануне! Почему-бы не "порадовать публику" и сделать вид о честности и серьезности происходящего? -- СОЧИ ВЫИГРАЛИ У ЗЕНИТА!
Ура, товарищи!))...
Ура, товарищи!))...
Ответка видать пригодится потом Зениту !)))
Ответка видать пригодится потом Зениту !)))