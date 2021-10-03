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«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ

вчера, 21:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Зенит» проиграл дома «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.

Любопытно, что «барсы» обыграли питерскую команду впервые в своей истории в данном турнире. До этого было четыре поражения.

Ранее же главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своем отношении к слухам, согласно которым сочинская команда является фарм-клубом «Зенита».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:05
Ну, хоть так то.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:25
    mat73
    mat73
    сегодня в 07:00
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:03
      Народ сильно удивился
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 05:40
      Вообще конечно странная победа. Сочи ели ползают по полю , но умудрились как то выиграть???
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 23:30
      Самое странное в этой истории, что ближайшие преследователи Зенита - Динамо и Локо, вдруг, неожиданно тоже слили на своих полях! Совпадение? А Сочи, тем временем, вышел на 3-е место!
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      вчера в 23:24
        протон
        протон
        вчера в 23:01, ред.
          протон
          протон
          вчера в 22:59
            nikoladolgov
            nikoladolgov ответ УЕСКА (раскрыть)
            вчера в 22:56
            Такая же как у Зенита , до 90-х болтался в Пердиве , пока Газпром не перевели из Москвы в Питер.
            nikoladolgov
            nikoladolgov
            вчера в 22:52
              УЕСКА
              УЕСКА
              вчера в 22:43
              Да какая там больно у Сочи история?
              radone
              radone
              вчера в 22:19
              Просто очки у Зенита в запасе есть, вот и решили развеять миф, второй-то круг никто не отменял, ставлю квартиру, что в гостях Зенит выиграет.
              minai
              minai
              вчера в 22:05, ред.
              Ну нихрена се. Даже главный тренер утверждает, что ихний Сочи фарм-клуб Зенита.
              zooveterinar
              zooveterinar
              вчера в 22:02
              Молодцы ничего не скажешь!!!
              Kolenok
              Kolenok
              вчера в 21:53
              У Зюбы,аж слюни из рта летели,от злости! Это ему не мелочь по карманам т....ь!
              gwynb1eidd
              gwynb1eidd
              вчера в 21:44
              Судя по всему Семак решил денег поднять на матче, коэффициент был на победу гостей хороший )))) Ну или букмекеры договорились ) А то 100% проход по ставке на зенит каждый год отдавать не комильфо )))
              Cat01
              Cat01
              вчера в 21:42
              Важная победа!
              Absinthe2
              Absinthe2 ответ Struhan (раскрыть)
              вчера в 21:42
              Безбашенный какой-то
              drug01
              drug01
              вчера в 21:42
              Этот день надо отметить
              Struhan
              Struhan ответ Absinthe2 (раскрыть)
              вчера в 21:41
              Судил игру. Удалил Азмуна)
              Absinthe2
              Absinthe2
              вчера в 21:40
              Как Зенит проиграл? Что за х....? А судья где был?
              Брулин
              Брулин
              вчера в 21:32
              Это слив Зенита , а не победа Сочи . Сочи даже забивать не хотели игра отстой полный .
              Juventus CR7
              Juventus CR7
              вчера в 21:31
              Вот ето поворот!!
              Futurista
              Futurista
              вчера в 21:26
              Этот день навсегда останется в истории Российского футбола!...
              Ура, товарищи!))...
              Ironigor
              Ironigor
              вчера в 21:23
              Ничего страшного, ещё ответная игра в Сочи .
              Ответка видать пригодится потом Зениту !)))
              ЦСКА ПЕРВЫЙ
              ЦСКА ПЕРВЫЙ
              вчера в 21:22
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