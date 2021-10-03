«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ

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вчера, 21:20

«Зенит» проиграл дома «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ .

Любопытно, что «барсы» обыграли питерскую команду впервые в своей истории в данном турнире. До этого было четыре поражения.

Ранее же главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своем отношении к слухам, согласно которым сочинская команда является фарм-клубом «Зенита».