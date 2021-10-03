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Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ

вчера, 21:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Спартака» Александр Соболев отличился в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата».

Любопытно, что футболист прервал свою самую продолжительную сухую серию в данном турнире с момента перехода в московский клуб (6 матчей). Это также первый гол нападающего в РПЛ не с пенальти с мая (игра с «Арсеналом»).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 10:19
Дык надо перекреститься что оказался!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:36
Приятно читать об этом.
Успехов Александр!!!
Caniggia
Caniggia ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 07:58
Судя по такому празднованию гола, мы понимаем, что всё же хорошо ему в Неаполе по башке прилетело, ещё не отошел!
112910415
112910415
сегодня в 06:01
Это поможет ему, пора забивать регулярно
ДСА
ДСА
сегодня в 04:27
Пока свою зарплату он не отрабатывает.
Землянин
Землянин
сегодня в 02:59, ред.
Наконец то после подписания 2-х лимонного контракта что то полезное сделал для команды - пора и сборной помочь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:28
Нападающий должен хоть иногда забивать.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:38
Главное чтобы после этого не возобновить паузу в результативности. Удачи
makkie
makkie
вчера в 23:24
Молодец, забил победный мяч.
С учётом травмы Понсе у Соболева теперь все шансы отвоевать себе место в основе. Если не сейчас, то когда?
протон
протон
вчера в 22:58
Коллеги, а вам не кажется, что Кофрие очень напоминает Дмитрия Хлестова. Понятное дело, что Дима многократный чемпион, но неуступчивость бельгийца очень похожа. Будет играть, обязательно позиционно подтянется.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:46
Очень хорошо, с победой КБ!
pomor45
pomor45
вчера в 22:44
Чтобы начать новую безголевую серию, надо прервать старую.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:43
Дельфин 🐬 в профессиональной ватерпольной экипировки !!! Тренировки и труд , со следующего месяца есть разрешение на прыжки с вышки !!!)
Есть к чему стремится !!!)
ABir
ABir
вчера в 22:29
А главное, что очень во время и в нужный момент Саша прервал свою безголевую серию!
ABir
ABir
вчера в 22:28
Пора наверстывать отставание по голам
алекс юдин
алекс юдин ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 22:27
да уж !это точно!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:20
Лишь бы не последний
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:10
Молодец Александр. В отличии от дзюбы он не отказался играть за сборную России
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:05
ну и хорошо
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:59
Наконец пришла везуха.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:48
Наконец-то размочил. А празднование гола - показательная и не до конца раскрытая смысловая аллегория:
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:29
Упасть легко. Подняться трудно.
Удачи ему. Характер есть. Трудный, тяжёлый год у Соболя. Болелам, фанам, руководству надо не забывать об этом. Просто помочь. Морально, советом где-то.
Он сам по моему все понимает. По глазам вижу. Они всю правду скажут. Работай Соболь.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:27
Смотрю я на него и вижу ,что растёт вторая Дзюба . Однозначно ! Один в один ,но моложе .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:21
Соболев такой же как рукатый, неповоротливый и неуклюжий.
beefs
beefs
вчера в 21:18
наконец то, Саша, продолжай...
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