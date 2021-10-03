Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ

Форвард «Спартака» Александр Соболев отличился в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата».
Любопытно, что футболист прервал свою самую продолжительную сухую серию в данном турнире с момента перехода в московский клуб (6 матчей). Это также первый гол нападающего в РПЛ не с пенальти с мая (игра с «Арсеналом»).
Успехов Александр!!!
Успехов Александр!!!
С учётом травмы Понсе у Соболева теперь все шансы отвоевать себе место в основе. Если не сейчас, то когда?
С учётом травмы Понсе у Соболева теперь все шансы отвоевать себе место в основе. Если не сейчас, то когда?
Есть к чему стремится !!!)
Есть к чему стремится !!!)
Удачи ему. Характер есть. Трудный, тяжёлый год у Соболя. Болелам, фанам, руководству надо не забывать об этом. Просто помочь. Морально, советом где-то.
Он сам по моему все понимает. По глазам вижу. Они всю правду скажут. Работай Соболь.
Удачи ему. Характер есть. Трудный, тяжёлый год у Соболя. Болелам, фанам, руководству надо не забывать об этом. Просто помочь. Морально, советом где-то.
Он сам по моему все понимает. По глазам вижу. Они всю правду скажут. Работай Соболь.