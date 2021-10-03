У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин появился сегодня на поле в матче 7-го тура Серии А против «Наполи», но не смог отметиться голевыми действиями.
Таким образом, на счету игрока на данный момент в этом сезоне:
3 сыгранных матча (суммарно 28 минут на поле)
0 голов
0 голевых передач
0 ударов по воротам
0 передач под удар
0 обводок
0 касаний в чужой штрафной
7/12 точных передач
4/9 выигранных единоборств.
Надо руководству команд так контракты составлять и подписывать с игроками, тренерами, чтобы не было вот таких Кокориных, которые получают зарплату только за то, что он числится в команде, а не за выполненную работу, за результат...
Надо руководству команд так контракты составлять и подписывать с игроками, тренерами, чтобы не было вот таких Кокориных, которые получают зарплату только за то, что он числится в команде, а не за выполненную работу, за результат...