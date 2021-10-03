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У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне

вчера, 22:22
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин появился сегодня на поле в матче 7-го тура Серии А против «Наполи», но не смог отметиться голевыми действиями.

Таким образом, на счету игрока на данный момент в этом сезоне:

3 сыгранных матча (суммарно 28 минут на поле)

0 голов

0 голевых передач

0 ударов по воротам

0 передач под удар

0 обводок

0 касаний в чужой штрафной

7/12 точных передач

4/9 выигранных единоборств.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 13:36
Так крест давно на нем поставлен еще после ухода из Динамо.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 08:16
У - уровень
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:38
Ну что вы пристали к Кокоше со своим футболом? Отвалите все и дайте человеку спокойно наслаждаться жизнью в Италии! Тьфу на вас!
112910415
112910415
сегодня в 06:07
Маэстро стабилен
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:06
Можно ставить крест на этом футболисте
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:48
Издеваются над Кокошей.
pele1981
pele1981
сегодня в 05:43
Все осуждают Саню, смеются над ним, а сами были бы рады оказаться на его месте! Хотя в футбол играете хуже чем он))
Tonik-ID
Tonik-ID
сегодня в 05:43
По сути мы с вами рады должны быть что он в Италии халявную з/п получается, а не в РПЛ за бюджетные деньги лавку просиживает.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:40
КПД просто впечатляет.
u6v5u46d4n4s
u6v5u46d4n4s
сегодня в 05:25
Дайте ему в руки стул и статистика кардинально изменится
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:46
Кругом нули на табло тоже.
Землянин
Землянин
сегодня в 02:56, ред.
После контракта видимо и закончит карьеру, дармовые деньги никто платить не будет больше, а в ФНЛ он и сам не пойдёт за "копейки" Капелло с Манчини наплели Фиалкам про прошлые дотюремные времена, а те дурачки и деньги на него и вывалили
Оновтун
Оновтун
сегодня в 02:22
Кокорин просто познал дзен, а Миранчук рисует новую картину на продажу - футбол это все преходяще для парней
протон
протон
сегодня в 00:56
А Кокорину всё это дело уж больно нужно, дайте человеку после мест лишения свободы отдохнуть , устал человек от всего, пусть сидит на лавке и получает денек, нельзя его выпускать авось травмируется.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:34
Видимо нули в статистике Александра Кокорина ему душу греют так как зарплата с шестизначными нулями в евро, для него и есть стандарт в делах с коэффициентом ноль. Вот очень не хотелось чтобы по нему в Италии сравнивали всех футболистов в РПЛ. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:15
Гении те люди,каторые его туда продали,молодцы,профи, избавились вовремя!
drug01
drug01
вчера в 23:47
Эх Саня как все плохо
Эджуке
Эджуке
вчера в 23:40
Ну отсутствие результата - тоже результат! )))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:15
Кроме зарплаты больше ничего Кокорина в "Фиорентине" не интересует, отсюда и нули, а с зарплатой у Кокорина всё отлично... У Кокорина нет проблем, проблемы имеются только у руководства "фиалок" с Кокориным, но это Кокорина не интересует...
Надо руководству команд так контракты составлять и подписывать с игроками, тренерами, чтобы не было вот таких Кокориных, которые получают зарплату только за то, что он числится в команде, а не за выполненную работу, за результат...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:11
Вот, человечище! Что от него ждут, то он и показывает. Настоящая стабильность.
протон
протон
вчера в 23:06
Наполи оборонялся. Все были в защите. Кокорин и второй нап находились среди кучи защитников Наполи, показывали что могут принять мяч, но игроки Фиорентины не смогли толком доставить мяч в штрафную. К Кокорину по этому отрезку 0 претензий, там бы и Криш не помог. Это нужно было опуститься в полузащиту, взять мяч и пройти 10 игроков Наполи и забить.
протон
протон
вчера в 23:05
Легенда. На месте шейхов из ПСЖ я бы задумался над его приобретением. Квартет Месси-Неймар-Мбаппе-Кокорин - это даже на бумаге смотрится доминирующе.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01
Везде ЗЕРО , пора и зарплату в ЗЕРО превращать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:58
хорошо хоть Карпин его не стимулирует как маникена
pomor45
pomor45
вчера в 22:41
0 касаний в чужой штрафной Саши не касаются.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:30
0 касаний это уже за гранью. Если руководство Фиорентины это устраивает, пусть и дальше продолжают платить ему большую зарплату
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:23, ред.

В роли вороны ,- Кокорин !!!)))
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