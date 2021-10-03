У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне

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вчера, 22:22

Форвард «Фиорентины» появился сегодня на поле в матче 7-го тура Серии А против «Наполи», но не смог отметиться голевыми действиями.

Таким образом, на счету игрока на данный момент в этом сезоне:

3 сыгранных матча (суммарно 28 минут на поле)

0 голов

0 голевых передач

0 ударов по воротам

0 передач под удар

0 обводок

0 касаний в чужой штрафной

7/12 точных передач

4/9 выигранных единоборств.