Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выбрал самого сложного соперника между форвардами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и у Роналду были сюрреалистические цифры за последнее десятилетие. Они достигли невероятных показателей. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Барселоне в 2019 году (поражение 0:3).
Каждый хорош по-своему.
И пора бы эту тему уже "закрыть"!
Каждый хорош по-своему.
И пора бы эту тему уже "закрыть"!