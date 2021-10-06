Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду

Защитник «Ливерпуля» выбрал самого сложного соперника между форвардами и .

Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и у Роналду были сюрреалистические цифры за последнее десятилетие. Они достигли невероятных показателей. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Барселоне в 2019 году (поражение 0:3).