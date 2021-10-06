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Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду

06 октября 2021, 09:11

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выбрал самого сложного соперника между форвардами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и у Роналду были сюрреалистические цифры за последнее десятилетие. Они достигли невероятных показателей. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Барселоне в 2019 году (поражение 0:3).

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Все комментарии
амурец
амурец
06 октября в 15:40
Смешной этот ван Дейк после того как Месси украл его ЗМ
протон
протон
06 октября в 14:28
я вижу, что Месси велик, только в великой Барсе - в ПСЖ как то даже не особо на первых ролях... Криш уже проявил себя лидером в Англии, Испании, Италии, вернулся в МЮ и без вката начал давать результат... про сборную вообще молчу: Португальцы без Криша - как полкоманды...
David Young
David Young ответ h8you (раскрыть)
06 октября в 13:41
Считаю что ещё не прошло, но уже в завершающей стадии, думаю что ещё три-четыре года и эпоха достигнет своего конца.
h8you
h8you
06 октября в 13:38
их время уже прошло
League1
League1 ответ dzvinka (раскрыть)
06 октября в 11:45
Нет, распиаренный только барсозависимый осасунщик гномяра. Вон он как "классно" за ПСЖ сейчас играет.
dzvinka
dzvinka
06 октября в 11:14
оба - распиаренные мыльные бульки)) не более.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 10:26
Оба хороши, скажу вам от души...
Каждый хорош по-своему.
И пора бы эту тему уже "закрыть"!
Oplot
Oplot
06 октября в 10:12
Мнение одного из лучших защитников в мире)впрочем большинство футболистов,тренеров и так делают выбор сторону Месси, по факту.
1bear
1bear
06 октября в 09:55
ну-ну,ждите теперь от Роналду в очной встрече....
j8myu3ggqcpv
j8myu3ggqcpv
06 октября в 09:46
Тот ещё иксперд высказался
Caniggia
Caniggia
06 октября в 09:39
Ну не надоело сравнивать Месси и Роналду и кто из них круче? По-моему, это явление давно переросло в массовое помешательство и кретинизм!
Elliada
Elliada
06 октября в 09:39
Ну все, Роналду разозлился и потеряется на поле в матче с Ливерпулем
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
06 октября в 09:29
забив в пустые ворота
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
06 октября в 09:24
Лучше бы молчал, а то напросится от КриРо при очной встрече.
VeniaminS
VeniaminS
06 октября в 09:13
Помоему оба хороши!!!
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