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Россия опередила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

01 октября 2021, 07:49

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Россия сумела подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на неудачное выступление «Локомотива».

Таким образом, Россия сумела обогнать Шотландию в данном рейтинге.

Россия опередила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

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Все комментарии
протон
протон
01 октября в 21:42
Там на следующий год уберется наш лучший результат,даже не хочется думать с кем и за что мы будем бороться
В победе Зенита даже не сомневался, у Локо изначально шансов мало было. А вот Спартак удивил, конечно!
протон
протон
01 октября в 21:41
Немного оттолкнулись от дна. Спасибо Зениту и Спартаку
Zak11
Zak11
01 октября в 21:13
Как мы всё таки от Португалии отстали.... Это пипец просто. Я не знаю сможем ли мы вообще вернуться на 6 строчку.... Если отменим лимит, то шанс может и появится
Zak11
Zak11
01 октября в 21:09
Да не смешно на самом то деле. Бавария пусть и была укомплектована именитыми игроками, но внутри команды на тот момент чувствовался накал. Хитцфельд ушёл после того сезона. Оформил дежурное чемпионство и собственно всё. Его время на тот момент в немецком футболе закончилось. Победа Зенита тогда логичнее выглядела. И давай вот честно, Бавария была мертвее условного Вильярреала и Марселя. И Кан доигрывал последний сезон, и Лусио ушёл в Интер, да и многие другие тоже покинули клуб. По Суперкубку УЕФА вообще ничего не скажу, это наверное лучший матч в клубном футболе среди российских команд. Честно.
andrefino13
andrefino13 ответ bsww (раскрыть)
01 октября в 20:50
Всё верно, спишется 17/18 год., и мы упадем на двадцатое место, плюс минус, небольшой, а это уровень Молдавии, где Шериф, Беларуси, где БАТЭ, Казахстана, Азербайджана...
n272nm
n272nm ответ Zak11 (раскрыть)
01 октября в 20:39
    Zak11
    Zak11 ответ n272nm (раскрыть)
    01 октября в 17:59
    Нам немного не повезло в 1998, когда мы попали на Интер с зубастиком. Я уверен, что тот Спартак мог спокойно брать кубок УЕФА ещё тогда. Вам повезло больше. Мёртвая Бавария, Байер с Булыкиным в составе хах. Самым серьёзным выглядел Марсель, именно он мог вас еще на 1/8 остановить. Но опять же повезло с голами на выезде) Не надо тут про достижения высказываться. Помимо 1-18, у нас есть 6 побед в группе Лиги Чемпионов. У вас нет к примеру. И чего?
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ n272nm (раскрыть)
    01 октября в 16:17
    Бро, когда я с человеком веду речь об одном а ты влезаешь и пишешь не по теме, потому как тебе нравиться в 100499 раз похвалиться уже прогнившим трофеем, и в 100500-ый раз ты пишешь про "мелкое плавание" то разговор можно заканчивать!
    Лучше я буду мелко плавать нежели болтаться на поверхности или пробивать дно!
    А по поводу "кое что видно" - это к Дзюбе!
    n272nm
    n272nm ответ ZIBO rock (раскрыть)
    01 октября в 15:44
    Бро, тут такое дело, что болеть можно за один клуб. Если ты болельщик еще и условного Милана, то ты, просто, любитель футбола. Тут можно сразу разговор закончить. Но для повышения накала идиотизма, я тебе заявляю, что я болельщик Барселоны и Реала и я тысячу раз тебя, с твоим Миланом и Спартаком заткну за пояс. Правда, смешно?! Так вот, уважаемый, когда твой Спартак выиграет еврокубок, тогда у тебя будет право что-то предъявлять по теме еврокубков, болельщикам ЦСКА и Зенита. А пока, вы мелко плаваете и у вас кое что-то видно :)))))
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    01 октября в 15:04
    Что то мне подсказывает что после следующего тура в еврокубках опять Шотландия обойдет.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ n272nm (раскрыть)
    01 октября в 14:43
      Alice Tracy
      Alice Tracy ответ n272nm (раскрыть)
      01 октября в 13:55
      Так-то да, и Зенит, и ЦСКА набирали по 18 очков в группе, и рекордные серии ставил спартаковский вратарь.
      Alice Tracy
      Alice Tracy ответ Сп62 (раскрыть)
      01 октября в 13:52
      Индонезию... в таблице УЕФА... оооокеееееей.....
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
      01 октября в 13:37
      Эт-точно.
      bsww
      bsww
      01 октября в 13:29
      Самое страшное, что в сезоне 17/18 мы четвёртые по набранным баллам, ближайший "конкурент" потеряет на 3 балла меньше нас. Поэтому чтобы иметь шанс попасть в ЛЧ, надо всем трём клубам выходить в евровесну
      Сп62
      Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      01 октября в 13:03
      А потом опередим какую-нибудь Индонезию и опять будем радоваться.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      01 октября в 12:41
      Вот счастье то привалило. Весной мы в конце двадцатки будем.
      zsb1961
      zsb1961
      01 октября в 12:26
      Надолго ли опередили?
      Beekeeper
      Beekeeper ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
      01 октября в 12:15
      ну случайную победу спартака я бы не относил к виновникам, про них можно сказать что молодцы, но не более.
      zooveterinar
      zooveterinar
      01 октября в 12:09
      Мы даже впереди бешеных самогонщиков!!! Повезло!!!
      Василий Иванов 1
      Василий Иванов 1
      01 октября в 12:01
      Вот это ПОДВИГ! ПРОРЫВ! Срочно всем причастным выдать по ЗМС, и раздать ордена!
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      01 октября в 11:48
      Не раз уже говорил что лучше быть 4-ым среди сильнейших нежели первым среди слабых! Да и УЕФА почему то признал Спартак лучшим клубом из России в истории Лиги чемпионов!!!
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ n272nm (раскрыть)
      01 октября в 11:43, ред.
      А болельщикам Барселоны или Милана можно?! У них тоже кубка УЕФА нет!)
      Как болельщик Милана я твой Зенит 100 раз за пояс заткну!
      Васисуалий Петров
      Васисуалий Петров ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      01 октября в 11:32
      А до какого места лучше не падать? Чтобы сохранить автоматическое попадание чемпиона в ЛЧ?
      valt134
      valt134
      01 октября в 11:20
      «Прорыв» («рывок») по-Путински.
      n272nm
      n272nm ответ ZIBO rock (раскрыть)
      01 октября в 11:19, ред.
      Вам, в присутствии болельщиков ЦСКА и Зенита, про достижения в еврокубках, лучше рот не открывать, в принципе! У вас там ровно одно достижение, под названием 1-18. Этот рекорд еще никто из наших клубов не побил.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ ZIBO rock (раскрыть)
      01 октября в 11:14
      И КУЕФА СпаМ брал ?))))
      armeec_
      armeec_
      01 октября в 10:47, ред.
      Таким образом, Россия сумела обогнать Шотландию в данном рейтинге.

      Ну такое себе.Пару туров и все может изменить
      Сп62
      Сп62 ответ 1bear (раскрыть)
      01 октября в 10:32
      Зато у нас свой путь развития и не только в футболе.
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      01 октября в 10:32
      Молодцы! Как я понимаю, Спартак и Зенит "виновники".
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