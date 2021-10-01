Россия опередила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Россия сумела подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на неудачное выступление «Локомотива».
Таким образом, Россия сумела обогнать Шотландию в данном рейтинге.
Завершилась очередная еврокубковая неделя. Россия сумела подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на неудачное выступление «Локомотива».
Таким образом, Россия сумела обогнать Шотландию в данном рейтинге.
В победе Зенита даже не сомневался, у Локо изначально шансов мало было. А вот Спартак удивил, конечно!
В победе Зенита даже не сомневался, у Локо изначально шансов мало было. А вот Спартак удивил, конечно!
Лучше я буду мелко плавать нежели болтаться на поверхности или пробивать дно!
А по поводу "кое что видно" - это к Дзюбе!
Лучше я буду мелко плавать нежели болтаться на поверхности или пробивать дно!
А по поводу "кое что видно" - это к Дзюбе!
Как болельщик Милана я твой Зенит 100 раз за пояс заткну!
Как болельщик Милана я твой Зенит 100 раз за пояс заткну!
Ну такое себе.Пару туров и все может изменить
Ну такое себе.Пару туров и все может изменить