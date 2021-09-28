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Представлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов

28 сентября 2021, 10:25

Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES), специализирующаяся на различном статистическом анализе, представила рейтинг европейских команд по среднему возрасту футболистов, сыгравших в сезоне-2021/2022.

Среди команд РПЛ самым молодым коллективом являются «Крылья Советов». Самые возрастные команды чемпионата России — «Зенит» и «Сочи».

Рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту игроков:

«Крылья Советов» — 24,84 года;
«Спартак» — 25,34;
«Динамо» — 25,83;
ЦСКА – 25,90;
«Рубин» — 26,22;
«Ростов» — 26,23;
«Локомотив» — 26,60;
«Химки» — 26,62;
«Краснодар» — 27,17;
«Ахмат» — 27,26;
«Урал» — 27,49;
«Нижний Новгород» — 27,70;
«Арсенал» Тула – 27,96;
«Уфа» — 28,11;
«Зенит» — 28,51;
«Сочи» — 29,12.

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Все комментарии
suiw
suiw ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 сентября в 23:32
Своей молодежи у Зенита нет. Если только чужих сманите
протон
протон
28 сентября в 21:22, ред.
Это из Зенита ещё Юрий Жирков ушёл!
вот и встретились на своих местах Зенит и Сочи
Мне интересно было бы посмотреть такой рейтинг без учета иностранцев. Что-то мне подсказывает, что там картина будет немного другой. Интересно глянуть на средний возраст, например, Урала, где г-н Иванов должен не на словах, а на деле показывать какой он приверженец лимита, то есть у него должно быть в составе много молодых футболистов с российским паспортом. Это касается не только Урала, но и некоторых других клубов. И что важно, здесь нужно учесть не только заявку, а только тех россиян, кто регулярно играет.
Vadik
Vadik
28 сентября в 20:33
Понятное дело, что никто не хочет с газпромовских деньжат соскакивать. Не основные, не их филиал)))) всё логично
Твой Арсен
Твой Арсен
28 сентября в 15:23
Вот и ЦСКА уже не самый молодой. 25 лет - это уже не детский сад. Были подающими надежды, остались просто подающими) Спасибо ВМГ, что еще на сезон не остался)
1bear
1bear
28 сентября в 12:24
Зенит и Сочи - самые ветеранистые и это не есть гуд
ДАША Д
ДАША Д
28 сентября в 12:08
Этот показатель ни о чем не говорит.
sir_Alex
sir_Alex
28 сентября в 11:43
Хоть в чём-то "Спартак" в лидерах)))
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 сентября в 11:26
На нас нисходит с высоты
От вида птичьего полета
То счастье сбывшейся мечты,
То капля жидкого помета.
Игорь Губерман
nubom
nubom
28 сентября в 11:24
Главное - порода...
Futurista
Futurista
28 сентября в 11:15
Старички у Зенита на пенсии или в Сочи на курорте)...
Ислам0926
Ислам0926
28 сентября в 11:11
Чтоб не говорили ну например Жирков не помешал бы Ростову например заключить с ним контракт что оплачивается каждая игра ну и сам Юра не загнул бы зарплату думаю
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 сентября в 10:59
А как омолодиться ???
Отечественные академии лет 10 уже выпускают невидимок....
А импортный молодой да куражистый перспективный (до 22-х лет) игрок стоит как команда РПЛ из центра таблицы...))
ОПС
ОПС
28 сентября в 10:54
СНу, и ничего такого.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 10:54
Понятно, что "Крылья" самые молодые. Пеняев, Зиньковский, Цыпченко. Зайдя в РПЛ "КС" не стали демонстрировать тактику эшелонированной обороны с целью получения результата любой ценой, а стараются играть в атакующий, даже слегка авантюрный футбол, который очень нравиться зрителям. Даже на "Газпром Арене" не отсиживались в обороне, а шли в атаку и даже Зиньковский забил красивый мяч. Именно так надо стараться играть в РПЛ, чтобы наша Лига по примеру голландской, стала зрелищной и интересной для болельщиков, а в перспективе и самоокупаемой. А пока "Крыльям" есть куда расти, даже на протяжении двух месяцев игры в РПЛ можно отследить прогресс этой команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 сентября в 10:52
А юноша Ионов?
Правдин Семён
Правдин Семён ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 сентября в 10:41
Пожалуй)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Правдин Семён (раскрыть)
28 сентября в 10:40, ред.
А мы без Мостового,Кравцова и Кузнецова - самыми "старыми"...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 сентября в 10:38
Зениту не мешает омолодиться...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 10:37
Неплохо бы возрастной рейтинг сборных посмотреть....
Карпин я слышал там Глушаковых,Гильерме,Кудряшовых,Смоловых,Ерохиных в молодые открытия определил...)))
Правдин Семён
Правдин Семён
28 сентября в 10:37
Без Ещенко мы бы самые молодые были.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 10:34
Зенит и неомоложенный чемпионить устал....
Что ж будет когда молодёжь феерить и куражиться начнёт..?? )))
sv_1969
sv_1969
28 сентября в 10:26
Надо "флагману " маркизио вернуть))
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