Представлен рейтинг команд РПЛ по среднему возрасту футболистов

Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES), специализирующаяся на различном статистическом анализе, представила рейтинг европейских команд по среднему возрасту футболистов, сыгравших в сезоне-2021/2022.
Среди команд РПЛ самым молодым коллективом являются «Крылья Советов». Самые возрастные команды чемпионата России — «Зенит» и «Сочи».
Рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту игроков:
«Крылья Советов» — 24,84 года;
«Спартак» — 25,34;
«Динамо» — 25,83;
ЦСКА – 25,90;
«Рубин» — 26,22;
«Ростов» — 26,23;
«Локомотив» — 26,60;
«Химки» — 26,62;
«Краснодар» — 27,17;
«Ахмат» — 27,26;
«Урал» — 27,49;
«Нижний Новгород» — 27,70;
«Арсенал» Тула – 27,96;
«Уфа» — 28,11;
«Зенит» — 28,51;
«Сочи» — 29,12.