Отец Агаларова рассказал о состоянии сына после травмы

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вчера, 21:39

, отец нападающего «Уфы» , рассказал о состоянии своего сына после травмы, которую он получил в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Форвард покинул поле на носилках после столкновения с Пантелеао Кайо.