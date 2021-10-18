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Отец Агаларова рассказал о состоянии сына после травмы

вчера, 21:39

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии своего сына после травмы, которую он получил в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Форвард покинул поле на носилках после столкновения с Пантелеао Кайо.

Сегодня проводили обследование внутренних органов — никаких серьезных повреждений не обнаружено. Есть только одна проблема, которая не дает Гамиду свободно двигаться. Врачи будут наблюдать за ним 3-4 дня. Сроки восстановления пока неизвестны.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:44
Скорейшего выздоровления Гамиду!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:55
Словом,кроме истерики неудачливых вождей башкир,ничего страшного,слава богу.
pomor45
pomor45
вчера в 21:52
Что это папеньки-то всё время вокруг своих сыночков крутятся вьюном - за ручку водят? Сынок и сам может интервью дать - чай не в коме.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:45
Надеюсь ни чего серьёзного.
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