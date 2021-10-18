Отец Агаларова рассказал о состоянии сына после травмы

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии своего сына после травмы, которую он получил в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Форвард покинул поле на носилках после столкновения с Пантелеао Кайо.
Сегодня проводили обследование внутренних органов — никаких серьезных повреждений не обнаружено. Есть только одна проблема, которая не дает Гамиду свободно двигаться. Врачи будут наблюдать за ним 3-4 дня. Сроки восстановления пока неизвестны.