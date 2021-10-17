Газизов: «Кайо сломал Агаларова. Сухой не показал даже жёлтую»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал эпизод с травмой нападающего в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Форвард столкнулся с защитником «быков» .

Кайо сломал Агаларова. Сухой не даёт ни желтой, ничего. Грубая игра должна наказываться карточкой. Кайо преднамеренно фолил грубо. У Агаларова ушиб тазобедренной кости. Через пару дней посмотрим, надеюсь, что ничего серьёзного.

Я доволен игрой. Могли выиграть, могли забить больше. Тем более «Краснодар» сейчас одна из лучших команд в чемпионате.