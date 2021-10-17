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Газизов: «Кайо сломал Агаларова. Сухой не показал даже жёлтую»

вчера, 21:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал эпизод с травмой нападающего Гамида Агаларова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Форвард столкнулся с защитником «быков» Пантелеао Кайо.

Кайо сломал Агаларова. Сухой не даёт ни желтой, ничего. Грубая игра должна наказываться карточкой. Кайо преднамеренно фолил грубо. У Агаларова ушиб тазобедренной кости. Через пару дней посмотрим, надеюсь, что ничего серьёзного.

Я доволен игрой. Могли выиграть, могли забить больше. Тем более «Краснодар» сейчас одна из лучших команд в чемпионате.

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Все комментарии
pele1981
pele1981
сегодня в 17:02
Какие неженки)) Вообще-то это футбол, а не балет для девочек!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:11
Много грубости в прошедшем туре.
112910415
112910415
сегодня в 05:50
как минимум желтую надо было давать
1bear
1bear
вчера в 23:01
Форварду - здоровья,судью на мыло...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52
Агаларову скорейшего выздоровления.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:52
Карточку судья должен был показать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:50
Фол был очень жестокий. Между желтой и красной.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:09
Тем более «Краснодар» сейчас одна из лучших команд в чемпионате.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1286336/gazizov-shamil-agalarov-gamid

Шамилек бредит))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:06
Витёк своих не обижает! Кого договорились сплавить в "Краснодар",может Агаларова,а Кайо пронюхал?
Агаларову здоровья.
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