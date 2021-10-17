Форвард ЦСКА Яковлев не сыграет с «Уралом» из-за травмы

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев пропустит матч с «Уралом» в 11-м туре РПЛ из-за мышечной травмы.
«После возвращения из расположения сборной Владислав прошел обследование, по результатам которого у нашего футболиста было диагностировано повреждение одной из мышц бедра.
В настоящее время он вместе с Игорем Дивеевым проходит консервативное лечение на базе клуба в Ватутинках.
Точные сроки лечения будут определены через несколько дней», — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Удачной игры ЦСКА.
Удачной игры ЦСКА.