Форвард ЦСКА Яковлев не сыграет с «Уралом» из-за травмы

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вчера, 09:48

Нападающий ЦСКА пропустит матч с «Уралом» в 11-м туре РПЛ из-за мышечной травмы.

«После возвращения из расположения сборной Владислав прошел обследование, по результатам которого у нашего футболиста было диагностировано повреждение одной из мышц бедра.

В настоящее время он вместе с Игорем Дивеевым проходит консервативное лечение на базе клуба в Ватутинках.