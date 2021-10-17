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Форвард ЦСКА Яковлев не сыграет с «Уралом» из-за травмы

вчера, 09:48
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев пропустит матч с «Уралом» в 11-м туре РПЛ из-за мышечной травмы.

«После возвращения из расположения сборной Владислав прошел обследование, по результатам которого у нашего футболиста было диагностировано повреждение одной из мышц бедра.

В настоящее время он вместе с Игорем Дивеевым проходит консервативное лечение на базе клуба в Ватутинках.

Точные сроки лечения будут определены через несколько дней», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:43
Для команды потеря Дивеева и Яковлева будет весьма ощутима. Рушатся наигранные связи, необходимо что то менять в игре. Не позавидуешь АВБ.
Удачной игры ЦСКА.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 10:23
Не велика потеря для ЦСКА
112910415
112910415
вчера в 10:17
Урал очень редко успешно сопротивляется армейцам ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:13
Игры за сборную нам травмами откликаются.
Cat01
Cat01
вчера в 10:00
Совсем плохо нужен результат
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:57
Здоровья парню!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:53
Грустная новость,но мы уже привыкли!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:53
Трудно сейчас армейцам даются победы
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