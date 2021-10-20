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Дик Адвокат: «У „Зенита“ академия европейского уровня»

вчера, 18:52

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат оценил академию петербургского клуба.

Когда я до этого приезжал сюда в апреле, шел снег, он идет до сих пор. Условия изменились, сейчас это академия европейского уровня.

Единственный способ развивать молодых игроков – иметь такой уровень инфраструктуры. Конечно, нужны академии в стране. Знаю, что в Краснодаре есть академия, но нужно больше.

Недавно Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ювентусом».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:04
хорошо, что есть ... красивая !
galem72
galem72
сегодня в 11:24
А где результат этой инфраструктуры? ))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:53
Приятно слышать
pomor45
pomor45
вчера в 21:52
Результаты ниже уровня оснащённости академии - значит дело в кадрах.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:42
Точно,он с весны и не прекращался,всё лето шёл!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:29
... а воспитанники академии играют в лучших клубах Европы. Я уже не говорю о том, что первые играют главные роли во многих клубах РПЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 20:13
Академия хорошая, в основу никто не попадает, в Зените-2 прозябают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:37
Видно поиздержался старый шулер. Начал дифирамбы петь Зениту по поводу и без Академия хороша не только инфраструктурой, а больше всего выпускниками. Где они звезда академии Зенита.?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:26
Понимаю, что это вырезки из интервью, но забавно получилось)

Когда я приехал сюда в апреле был снег, стране нужно больше академий)))
Cat01
Cat01
вчера в 19:12
зачем хвалить???
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:08
На ......нужна такая Академия, если на выходе ноль....
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:04
Интересно..
beefs
beefs
вчера в 19:01
Что то выпускников не видно...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:00
Вроде умный мужик))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 18:59
И где же эти академики?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:56
Европейская, европейская и вендел и барриос и все остальные тоже из этой академии.
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