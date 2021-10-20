Дик Адвокат: «У „Зенита“ академия европейского уровня»

Бывший главный тренер «Зенита» оценил академию петербургского клуба.

Когда я до этого приезжал сюда в апреле, шел снег, он идет до сих пор. Условия изменились, сейчас это академия европейского уровня.

Единственный способ развивать молодых игроков – иметь такой уровень инфраструктуры. Конечно, нужны академии в стране. Знаю, что в Краснодаре есть академия, но нужно больше.