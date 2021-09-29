Лангович: «Я хочу, чтобы „Ростов“ стал одним из ведущих клубов Европы»

Защитник «Ростова» поделился своими мыслями о целях на будущее.

Я только закрепляюсь в основном составе, думаю только о том, чтобы помочь команде здесь и сейчас. Цель должна оставаться личной. Когда ее добьюсь — расскажу.

Я хочу, чтобы «Ростов» стал одним из ведущих клубов Европы. Считаю, что наш город и болельщики этого заслужили.

Как чаще всего провожу свободное время? В последний месяц чаще всего раз за разом пересматриваю матчи со своим участием. Постоянно хватаюсь за голову, ведь в тех или иных эпизодах мог сыграть иначе. Но это футбол, никто не играет идеально.