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Лангович: «Я хочу, чтобы „Ростов“ стал одним из ведущих клубов Европы»

29 сентября 2021, 16:28

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился своими мыслями о целях на будущее.

Я только закрепляюсь в основном составе, думаю только о том, чтобы помочь команде здесь и сейчас. Цель должна оставаться личной. Когда ее добьюсь — расскажу.

Я хочу, чтобы «Ростов» стал одним из ведущих клубов Европы. Считаю, что наш город и болельщики этого заслужили.

Как чаще всего провожу свободное время? В последний месяц чаще всего раз за разом пересматриваю матчи со своим участием. Постоянно хватаюсь за голову, ведь в тех или иных эпизодах мог сыграть иначе. Но это футбол, никто не играет идеально.

Напомним, что недавно пост главного тренера «Ростова» покинул Юрий Сёмин. Помощник специалиста позже назвал основную причину ухода известного наставника.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 04:54
Андрей! Все болельщики фк РОСТОВ желают ЭТОМУ...
memphis
memphis
29 сентября в 17:51
Значит Ростов отправят в ФНЛ, раз такие мечтатели там. Палыч реалист, понял что бегемота из болота не достать
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 17:45
Таких желающих много
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 17:37
Ну а кто не даёт,становитесь!
Чист
Чист
29 сентября в 17:08
Нохвально конечно так говорить -ну надо быть реалмиом -хотя бы топ клубом России на первое впемя а то вам спину дышит ФНЛ
Аксинья
Аксинья
29 сентября в 17:04
Для этого "Ростову" нужен хозяин типа Галицкого, а не торгаши))
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 17:04
Откуда их берут???? Я тоже хочу быть владычицей морскою...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 16:57
Может и стане, но не скоро...
1bear
1bear
29 сентября в 16:55
для начала нужно сохранить место в РПЛ
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 16:55
Если только по игре в "Казаки-разбойники".
drug01
drug01
29 сентября в 16:43
Цели высокие
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 16:39
Похвальное желание но утопия
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 сентября в 16:38
Каждый клуб этого хочет но Ростову в этом сезоне не удастся.
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 16:36
Тут как бы Ростову не стать клубом из ФНЛ!
25процентный клоун
25процентный клоун
29 сентября в 16:32
смотрите не вылетите из одной из слабейших лиг европы
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