Лангович: «Я хочу, чтобы „Ростов“ стал одним из ведущих клубов Европы»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился своими мыслями о целях на будущее.
Я только закрепляюсь в основном составе, думаю только о том, чтобы помочь команде здесь и сейчас. Цель должна оставаться личной. Когда ее добьюсь — расскажу.
Я хочу, чтобы «Ростов» стал одним из ведущих клубов Европы. Считаю, что наш город и болельщики этого заслужили.
Как чаще всего провожу свободное время? В последний месяц чаще всего раз за разом пересматриваю матчи со своим участием. Постоянно хватаюсь за голову, ведь в тех или иных эпизодах мог сыграть иначе. Но это футбол, никто не играет идеально.
Напомним, что недавно пост главного тренера «Ростова» покинул Юрий Сёмин. Помощник специалиста позже назвал основную причину ухода известного наставника.