Бистрович и Чалов провели мастер-класс школьникам

Футболисты ЦСКА и поучаствовали в социальной программе «Урок ЦСКА » и поиграли в футбол со школьниками. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

В четверг в рамках «Урока ЦСКА » в московской школе №1517 состоялся мастер-класс с полузащитником Кристияном Бистровичем и нападающим Фёдором Чаловым. «Армейцы» ответили на интересующие школьников вопросы, показали им несколько упражнений, поиграли в футбол, а затем состоялась фото- и автограф-сессия, на которой игроки подарили всем участникам мероприятия памятные карточки.