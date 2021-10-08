Бистрович и Чалов провели мастер-класс школьникам

Футболисты ЦСКА Фёдор Чалов и Кристиян Бистрович поучаствовали в социальной программе «Урок ЦСКА» и поиграли в футбол со школьниками. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».
В четверг в рамках «Урока ЦСКА» в московской школе №1517 состоялся мастер-класс с полузащитником Кристияном Бистровичем и нападающим Фёдором Чаловым. «Армейцы» ответили на интересующие школьников вопросы, показали им несколько упражнений, поиграли в футбол, а затем состоялась фото- и автограф-сессия, на которой игроки подарили всем участникам мероприятия памятные карточки.
Прошедшее занятие было приурочено к запуску в школе бесплатной секции по футболу, которые с сентября этого года функционируют в школах районов Щукино и Хорошёво-Мнёвники при поддержке ПФК ЦСКА. Развитие школьного футбола – новое направление программы «Урок ЦСКА». В начавшемся учебном году уже состоялись стажировка для учителей физической культуры, которая прошла в клубной Академии, и открытая тренировка на стадионе «Октябрь» для учащихся школ, по итогам которой некоторые из ребят получили приглашение в школу «красно-синих».
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин и легендарные игроки сыграли в футбол с детьми.
молодцы !!!
молодцы !!!