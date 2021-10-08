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Бистрович и Чалов провели мастер-класс школьникам

вчера, 13:12

Футболисты ЦСКА Фёдор Чалов и Кристиян Бистрович поучаствовали в социальной программе «Урок ЦСКА» и поиграли в футбол со школьниками. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

В четверг в рамках «Урока ЦСКА» в московской школе №1517 состоялся мастер-класс с полузащитником Кристияном Бистровичем и нападающим Фёдором Чаловым. «Армейцы» ответили на интересующие школьников вопросы, показали им несколько упражнений, поиграли в футбол, а затем состоялась фото- и автограф-сессия, на которой игроки подарили всем участникам мероприятия памятные карточки.

Прошедшее занятие было приурочено к запуску в школе бесплатной секции по футболу, которые с сентября этого года функционируют в школах районов Щукино и Хорошёво-Мнёвники при поддержке ПФК ЦСКА. Развитие школьного футбола – новое направление программы «Урок ЦСКА». В начавшемся учебном году уже состоялись стажировка для учителей физической культуры, которая прошла в клубной Академии, и открытая тренировка на стадионе «Октябрь» для учащихся школ, по итогам которой некоторые из ребят получили приглашение в школу «красно-синих».

Бистрович и Чалов провели мастер-класс школьникам

Бистрович и Чалов провели мастер-класс школьникам

Бистрович и Чалов провели мастер-класс школьникам

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин и легендарные игроки сыграли в футбол с детьми.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:39
Хорошее мероприятие, влюбляет детишек в футбол.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:38
Вот так и мы с пацанами, гоняли пузырь в 1986 году на физре в селе Ромашкино, под Евпаторией, а на нас поглядывали какие-то дядьки и с физруком шептались, оказалось скауты донецкого Шахтёра подозвали меня, говорят хочешь в Донецк в футбольную школу... в итоге никуда я не поехал, родители были категорически против, ведь это был только 4-й класс...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:00
Это уже не первый мастер - класс игроков ЦСКА. Замечательное мероприятие,
молодцы !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:33
Это тоже надо может детям в пользу пойдёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:37
Видать какойто косяк запароли, и их так наказали!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:18
Лучше бы Чалов словакам мастер-класс показал.
shlomo
shlomo
вчера в 13:18
Хорошее дело делают...
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