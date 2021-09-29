Телеграм-канал «Мутко Против» сообщает, что РФС подготовил предложения по реформе детского футбола.

Сейчас у нас в стране более 2000 футбольных школ, в которых тренируются порядка 400 000 человек. При этом выделяются лишь 20 академий, остальные же испытывают идентичные проблемы (гос. управление, недостаток финансирования, дефицит кадров и «варение лишь в собственном соку»). РФС признается, что у них нет возможности контролировать 2000 школ и помогать им развиваться.



Поэтому РФС предлагает создать иерархию футбольных школ в стране (и вроде они даже уже пытаются это делать). По плану, почти во всех регионах должны появиться «детские футбольные центры» в которых будет ставиться акцент на вовлечение детей в занятие футболом (кстати, в некоторых городах они уже есть). Также они должны будут сотрудничать со школами. На более взрослом уровне лучшие смогут перейти в «учреждения спортивной подготовки». Лучшие игроки будут попадать в региональные центры подготовки футболистов. Эти центры будут считаться представительствами РФС в регионах (сейчас их 11), они также будут управлять кластером «подшефных школ», а на их базах будет организована также подготовка футбольных специалистов региона.