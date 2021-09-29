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РФС подготовил предложения по реформе детского футбола

29 сентября 2021, 17:07

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщает, что РФС подготовил предложения по реформе детского футбола.

Сейчас у нас в стране более 2000 футбольных школ, в которых тренируются порядка 400 000 человек. При этом выделяются лишь 20 академий, остальные же испытывают идентичные проблемы (гос. управление, недостаток финансирования, дефицит кадров и «варение лишь в собственном соку»). РФС признается, что у них нет возможности контролировать 2000 школ и помогать им развиваться.

Поэтому РФС предлагает создать иерархию футбольных школ в стране (и вроде они даже уже пытаются это делать). По плану, почти во всех регионах должны появиться «детские футбольные центры» в которых будет ставиться акцент на вовлечение детей в занятие футболом (кстати, в некоторых городах они уже есть). Также они должны будут сотрудничать со школами. На более взрослом уровне лучшие смогут перейти в «учреждения спортивной подготовки». Лучшие игроки будут попадать в региональные центры подготовки футболистов. Эти центры будут считаться представительствами РФС в регионах (сейчас их 11), они также будут управлять кластером «подшефных школ», а на их базах будет организована также подготовка футбольных специалистов региона.

Кроме того, в ближайшее время в России должна появиться еще одна лига для 15-летних футболистов — ЮФЛ-3. Кроме того, помимо основных федеральных ЮФЛ, и двух межрегиональных (дальневосточной и северо-западной) сейчас в процессе запуска находятся еще 6 межрегиональных юношеских футбольных лиг. При этом уже ясны и 12 регионов, где межрегиональных ЮФЛ не будет. Среди них Чукотка, Магаданская область, Еврейский АО, Хакасия, Алтай и, почему-то, Кировская область. Еще по 13 регионам есть вопросики. Полный список субъектов вы можете увидеть на презентации.

По плану РФС к 2030 году региональные центры должны появиться примерно в 60-70 субъектах страны. Все это, по мнению руководства РФС, должно помочь к развитию инфраструктуры и системы подготовки спортивного резерва, а также к росту количества детей, систематически занимающихся футболом.

Ранее стало известно, что власти Тамбова выделят 80 млн рублей на развитие детского футбола.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 04:49
МутЬко против - значит так и надо...
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 19:40
Бумага все стерпит.
4RT
4RT
29 сентября в 18:50
Будем делать "новых" детей
Конь 666
Конь 666
29 сентября в 18:33
Они такие предложения много лет уже пишут, столько текстов перечитал. Но это все на бумаге. Предлагайте дальше
Правдолюб158
Правдолюб158
29 сентября в 17:55
Денег нет?!? КДК миллионы на штрафах доят с клубов за сезон !!! Где они?!?
раздули штат рфс,рпл,кдк и еще куча дармоедов с запредельными з\п и премиями...
разогнать половину,если не больше....
по 5 судеек на матч -вы не ОХРЕНЕЛИ ?!? с боснословными окладами ....
LAISMEN
LAISMEN
29 сентября в 17:54, ред.
Цифры красивые и даже впечатляют. До 2030 года слишком долгосрочная программа за этот срок многое может поменяется. Судя по всему это всего лишь программа на будущее и вероятнее всего 25 регионов пустят по боку (останется только 60 регионов-счастливчиков). Непонятно только сколько придется ждать детям которые сейчас подают хорошие надежды и те кто попадут в эти отсеянные регионы.
Cat01
Cat01
29 сентября в 17:45
Долго ждем дела а не слов пустых
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 17:37
Детский футбол под угрозой полного уничтожения,остановите их!!!
kasyak7
kasyak7
29 сентября в 17:36
Старые песни о главном! Мудко в 2007-2008 году обещал развитие детского футбола и футбола в целом.. а итог?( Увы и ах.. противночитать уже такое
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 17:30
Не качеством так количеством.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
29 сентября в 17:28
На моей памяти это уже 100500-е предложение. Пора уже внедрять!
Djebrael
Djebrael
29 сентября в 17:13
Ну хоть одно умное решение могут принять...
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