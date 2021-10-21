Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин бросил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 болельщикам.
Награду специалисту вручили перед матчем москвичей с «Галатасараем» в Лиге Европы.
|Локомотив0 : 1Галатасарай
|Матч завершен
Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин бросил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 болельщикам.
Награду специалисту вручили перед матчем москвичей с «Галатасараем» в Лиге Европы.
«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — сказал Семин.
Специалист подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику.
"Моуринью отдал свою медаль за участие в Суперкубке УЕФА юному болельщику МЮ"
"Робин Ван Перси отдал свою бронзовую медаль чемпионата мира-2014 болельщику сборной Нидерландов"
"Александр Кучер отдал свою медаль Суперкубка родителям парализованного ребенка"
Все знают, не только окружение, что самый жадный человек в футбольной России это Гинер! Ему даже 25 лямов за Чалова мало было!
«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — сказал Семин.
Специалист подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику.
"Моуринью отдал свою медаль за участие в Суперкубке УЕФА юному болельщику МЮ"
"Робин Ван Перси отдал свою бронзовую медаль чемпионата мира-2014 болельщику сборной Нидерландов"
"Александр Кучер отдал свою медаль Суперкубка родителям парализованного ребенка"
Все знают, не только окружение, что самый жадный человек в футбольной России это Гинер! Ему даже 25 лямов за Чалова мало было!
Я нормально отношусь к Шпалычу, но иногда старика заносит и о его жадности до денег знает всё его окружение.
Я нормально отношусь к Шпалычу, но иногда старика заносит и о его жадности до денег знает всё его окружение.
"Мальчик попросил у тренера медаль, и Сёмин кинул награду ему на трибуну."
"Мальчик попросил у тренера медаль, и Сёмин кинул награду ему на трибуну."
Не прошло и 3 лет как Сёмину вручили медаль!)
А еще расскажи как принижают значимость серебряных медалей финалисты ЛЧ, которые снимают их сразу же после награждения!
Не прошло и 3 лет как Сёмину вручили медаль!)
А еще расскажи как принижают значимость серебряных медалей финалисты ЛЧ, которые снимают их сразу же после награждения!
Но надо думать только с положительной стороны и от души был сделан этот жест !!! Удачи Палычу в любом случае, он этого заслужил как никто !!!
Но надо думать только с положительной стороны и от души был сделан этот жест !!! Удачи Палычу в любом случае, он этого заслужил как никто !!!