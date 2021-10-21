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Сёмин бросил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 болельщикам

вчера, 22:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин бросил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 болельщикам.

Награду специалисту вручили перед матчем москвичей с «Галатасараем» в Лиге Европы.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:49
У каждого своё мнение.
cska1948
cska1948 ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Люди продают Олимпийские медали и никто их камнями не закидывает, а Сёмин адресно подарил медаль юному болельщику Локомотива. Вчера на "Матче" показали, что Сёмин бросил медаль мальчишке со словами:"Это тебе!" Потом показали интервью с этим мальчиком и его мамой, которая болеет за Локо с 2000 года и привила эту любовь сыну. Мальчишка обалдел от такого подарка и сказал, что медаль на стену в квартире повесит. Так что ни какого криминала в поступке Семина искать не надо.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 07:29, ред.
Не утрируй, Семин медаль не выкидывал!!!
«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — сказал Семин.
Специалист подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику.
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Все знают, не только окружение, что самый жадный человек в футбольной России это Гинер! Ему даже 25 лямов за Чалова мало было!
112910415
112910415
сегодня в 06:43
неоднозначный такой поступок
6mmtk34yp8ft
6mmtk34yp8ft
сегодня в 06:13
Хороший подарок от Палыча фанатам прилетел
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:58
Кому-то хороший сувенир достался.
альсато
альсато
сегодня в 04:54
Ложка -дорога к обеду!....опомнились...два года прошло....
SHMEL258
SHMEL258 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 23:57
Снимают, но не выкидывают. От обиды за поражение в финале снимают, но дорожат этими медалями. Не путай мягкое с тёплым. Не нужно из Сёмина делать святого. Он хороший тренер (был), много сделал для Локо, но и заработал на нём немыслимое количество денег. На одних только акциях клуба(а у него их было 15% как и у Филатова на то время) он заработал более 10 млн евро в 2009 году. Как он из Д Киев возвращался на каких условиях назад рассказать или знаешь?
Я нормально отношусь к Шпалычу, но иногда старика заносит и о его жадности до денег знает всё его окружение.
ariec93
ariec93
вчера в 23:47
С другого сайта описание ситуации. Почувствуйте разницу))

"Мальчик попросил у тренера медаль, и Сёмин кинул награду ему на трибуну."
ABir
ABir
вчера в 23:42
У Сёмина таких медалей много, а болельщикам приятно
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:30
вот чего стоят эти медали за второе или третье место их давно пора отменить
ZIBO rock
ZIBO rock ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Он свою медаль отдал а не чужую, это его личное дело!
Не прошло и 3 лет как Сёмину вручили медаль!)
А еще расскажи как принижают значимость серебряных медалей финалисты ЛЧ, которые снимают их сразу же после награждения!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:15
Трактовать конечно этот жест, можно очень по разному .
Но надо думать только с положительной стороны и от души был сделан этот жест !!! Удачи Палычу в любом случае, он этого заслужил как никто !!!
санек002
санек002 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 23:06
ПРОСТО ДОВЕЛИ ДЕДУШКУ!ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:55, ред.
Такие выходки не красят заслуженного специалиста. Этим поступком он сильно принизил значимость медалей чемпионата, когда игроки за них боролись и добывали пОтом и кровью, ценой травм...Совсем старик из ума выжил. Свои стариковские обиды нужно немного по другому выражать.
ermak6848
ermak6848 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:52
осеннее обострение у Юрика..
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:34
имеет право
Futurista
Futurista
вчера в 22:32
Смородской в глаз попал...
drug01
drug01
вчера в 22:31
Интересный жест
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