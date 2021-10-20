Фанат ПСЖ попросил у Месси футболку в обмен на свою маму

Юный болельщик ПСЖ хотел получить футболку Лионеля Месси перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2).
Во время разминки футболистов камеры запечатлели фаната, который держал плакат с надписью: «Лео, дай мне свою футболку. Я дам тебе мою маму». Стоит отметить, что мать юного болельщика в этот момент находилась рядом с ним. Фотография фаната с плакатом быстро стала вирусной и разлетелась по Сети.
Ранее Папе Римскому подарили футболку ПСЖ с автографом Месси.
Смотри катёнок у мамы какие глаза.Как она хочет трин трава.Аж птичку жалко.)))
Смотри катёнок у мамы какие глаза.Как она хочет трин трава.Аж птичку жалко.)))
Нынешние СМИ тоже не отличаются умом, готовы всё распространить.
Нынешние СМИ тоже не отличаются умом, готовы всё распространить.
К сожалению сейчас немало людей готовы ради какого-то внимания и на подобное.
Чем меньше внимания такому уделяется тем лучше, а если уж уделяется то необходимо с порицанием относиться к такому, иначе нормализации будет всё больше, следовательно всё большее количество людей будут готовы такое делать с лёгкостью и без сомнений.
К сожалению сейчас немало людей готовы ради какого-то внимания и на подобное.
Чем меньше внимания такому уделяется тем лучше, а если уж уделяется то необходимо с порицанием относиться к такому, иначе нормализации будет всё больше, следовательно всё большее количество людей будут готовы такое делать с лёгкостью и без сомнений.
Надо было написать письмо Федуну - Возьмите мю маму экскортницей в обмен на Спартак , мамка то получше Заремы выглядит.
А то судя по фото там уже арабчонок справа нацелился !
Надо было написать письмо Федуну - Возьмите мю маму экскортницей в обмен на Спартак , мамка то получше Заремы выглядит.
А то судя по фото там уже арабчонок справа нацелился !
За футболку Месси на все согласны ...
Интересно сколько это в рублях за час ?
За футболку Месси на все согласны ...
Интересно сколько это в рублях за час ?
католическое воспитание - всё ради своей угоды..
католическое воспитание - всё ради своей угоды..