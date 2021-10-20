Фанат ПСЖ попросил у Месси футболку в обмен на свою маму

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вчера, 10:16

Юный болельщик ПСЖ хотел получить футболку перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2).

Во время разминки футболистов камеры запечатлели фаната, который держал плакат с надписью: «Лео, дай мне свою футболку. Я дам тебе мою маму». Стоит отметить, что мать юного болельщика в этот момент находилась рядом с ним. Фотография фаната с плакатом быстро стала вирусной и разлетелась по Сети.