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Фанат ПСЖ попросил у Месси футболку в обмен на свою маму

вчера, 10:16
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Юный болельщик ПСЖ хотел получить футболку Лионеля Месси перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2).

Во время разминки футболистов камеры запечатлели фаната, который держал плакат с надписью: «Лео, дай мне свою футболку. Я дам тебе мою маму». Стоит отметить, что мать юного болельщика в этот момент находилась рядом с ним. Фотография фаната с плакатом быстро стала вирусной и разлетелась по Сети.

Фанат ПСЖ попросил у Месси футболку в обмен на свою маму

Ранее Папе Римскому подарили футболку ПСЖ с автографом Месси.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:36
Вот народ.Папа рядом сидит и улыбается от радости редиска.
Смотри катёнок у мамы какие глаза.Как она хочет трин трава.Аж птичку жалко.)))
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13
вчера в 15:59
Вот такие вот они, фанаты Леониды.
David Young
David Young ответ serhio serhion (раскрыть)
вчера в 15:24
Мы не знаем как там на самом деле.
serhio serhion
serhio serhion
вчера в 15:23
А мама смотрит такими глазами и думает...даже не давая футболку все равно вазьми меняяяя)))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:58
Мать, которая хочет прославиться таким образом за счёт малолетнего мальчика - позор!
Нынешние СМИ тоже не отличаются умом, готовы всё распространить.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 14:37
Юный малолетний глор! Готов даже от родной матери отказаться:(
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 14:28
Это образное выражение.
David Young
David Young ответ Евгений Сибель (раскрыть)
вчера в 14:20
Кого и причём здесь эта болезнь?
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 14:19
Проверить на дцп
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:12
— Вот я этого не делал, просто дул ветер с северо-запада, и футболка Месси ударила меня по лицу. Просто надо верить.
David Young
David Young ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
вчера в 13:10
Согласен с Вами.

К сожалению сейчас немало людей готовы ради какого-то внимания и на подобное.

Чем меньше внимания такому уделяется тем лучше, а если уж уделяется то необходимо с порицанием относиться к такому, иначе нормализации будет всё больше, следовательно всё большее количество людей будут готовы такое делать с лёгкостью и без сомнений.
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:07
Скорее это не шутка, а экстравагантный способ привлечь к себе внимание, но как по мне глупый. Потому что даже в шутку негоже пускать мать в размен
David Young
David Young ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
вчера в 13:03
Не только этим, но это тоже отнюдь не хорошо, надеюсь что это хотя бы целиком и полностью шутка мальчика и его матери.
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
вчера в 12:57
Вот чем опасны секты😂😂😂
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:56
Конечно мальчик обратился не по адресу ....
Надо было написать письмо Федуну - Возьмите мю маму экскортницей в обмен на Спартак , мамка то получше Заремы выглядит.
А то судя по фото там уже арабчонок справа нацелился !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:47
Вот такие расценки у проституток во Франции !
За футболку Месси на все согласны ...
Интересно сколько это в рублях за час ?
Bulat Pirgalin
Bulat Pirgalin
вчера в 12:35
С младых ногтей мать родную продадут!
1bear
1bear
вчера в 12:15
плакат мама писала )))))
Rattlehead
Rattlehead ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:05
...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:42, ред.
Это мама написала,хочет хотя бы,чтобы Месси одну палку кинул ей куда нибудь по выбору Месси.Мальчик тут не причем.Ибра конечно кинул бы сразу после игры где нибудь в подвале.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 11:39
Пацан небось усыновленный, хочет и футболку и чтоб маму нашли.
старина
старина
вчера в 11:36
Меняю Зарему Салихову на Месси
ZenCh
ZenCh
вчера в 11:31
Справа Икарди?
Абрамджан
Абрамджан
вчера в 11:29
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 11:29
    судя по лицам эта мама не родная. поэтому не жалко.
    ermak6848
    ermak6848 ответ exnry8rpu7hj (раскрыть)
    вчера в 11:26
    продажный или прикидывается...
    католическое воспитание - всё ради своей угоды..
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:24
    а рядом Папа с кастетом лыбится
    berda2003
    berda2003
    вчера в 11:06
    только не указал на какое время отдаёт маму, с папой надо согласовать...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:01
    Хорошо воспитали,достойны такого сына.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:56
    А на что ты готов ради футболки Месси?
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