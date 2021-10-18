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Дик Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ювентусом»

вчера, 17:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщила о проведении развлекательной программы перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится на «Газпром Арене».

Болельщики смогут встретиться с бывшим тренером «Зенита» и сборной России Диком Адвокатом, который сейчас возглавляет сборную Ирака.

Главным гостем предматчевой программы станет легенда «Зенита» и автор первого чемпионства петербуржцев в российской истории — голландец Дик Адвокаат. В основном холле 2 этажа Трибуны С (напротив сектора С-106) пройдет встреча звездного тренера «сине-бело-голубых» с болельщиками, где можно будет задать гостю свои вопросы и получить карточку с его автографом.

Кроме того, «Зенит» запланировал выступление солистов Симфонического оркестра Государственной Академической Капеллы, беседу-дискуссию с фотографом-художником Государственного Эрмитажа Юрием Молодковецем, творческий мастер-класс по росписи классических гипсовых фигурок и другое.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:28
При Дике Адвокат очень достойно сыграли с Ювентусом в своём первом розыгрыше ЛЧ. На выезде смотрелись неплохо, хоть и был мандраж, а дома могли победить, но судья, почему-то отменил чистый гол Крижанаца.
Futurista
Futurista
вчера в 19:53
творческий мастер-класс по росписи классических гипсовых фигурок...и манекенов...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:18, ред.
Адвокат решил выступить адвокатом "Зенита" перед предстоящим матчем. Лишь бы обвинителем не стал...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 19:07
Да эта встреча является определяющей! Ну просто очень важной ! Ещё бы ? Сам Дик Адвокат!!😂😉☝️
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:49
Все это будет смешно выглядеть ,если Юве разнесет Зенит!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:46
Оби Ван Кеноби!!!Великой Сансэй!!!! Кстате при Адвокате Питерцы выигрывали кубок уефа!!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:39
Голландский талисман!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Ооо, отец вдохновитель!
asraeil
asraeil
вчера в 17:50
Хорошую программу устроили...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:49
Это будет дополнительным стимулом
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