Дик Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ювентусом»

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вчера, 17:46

Пресс-служба «Зенита» сообщила о проведении развлекательной программы перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится на «Газпром Арене».

Болельщики смогут встретиться с бывшим тренером «Зенита» и сборной России , который сейчас возглавляет сборную Ирака.

Главным гостем предматчевой программы станет легенда «Зенита» и автор первого чемпионства петербуржцев в российской истории — голландец Дик Адвокаат. В основном холле 2 этажа Трибуны С (напротив сектора С-106) пройдет встреча звездного тренера «сине-бело-голубых» с болельщиками, где можно будет задать гостю свои вопросы и получить карточку с его автографом.

Кроме того, «Зенит» запланировал выступление солистов Симфонического оркестра Государственной Академической Капеллы, беседу-дискуссию с фотографом-художником Государственного Эрмитажа Юрием Молодковецем, творческий мастер-класс по росписи классических гипсовых фигурок и другое.