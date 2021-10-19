Болельщик «Твенте» за один раз пронёс 48 бокалов пива на стадион

Забавный случай произошёл перед матчем 9-го тура чемпионата Нидерландов между «Твенте» и «Виллем II» (1:1).

Болельщик «Твенте» Кристиан Рётгеринг пронёс на стадион 5 подносов, на которых было 48 бокалов пива. Видео быстро стало вирусным и разлетелось по Сети. Стадион «Твенте» сотрудничает с пивоварней De Grolsch Veste, а сам Рётгеринг уже успел прокомментировать ситуацию:

Я всегда хожу на матчи с большим количеством друзей, и каждый раз кому-то из нас выпадает приносить пиво во время матча. На этот раз была моя очередь, и мне не хотелось постоянно ходить в бар и обратно. Поэтому я решил принести всё за один раз.

Но могу сказать вам, что 48 бокалов за один раз — это не рекорд. Моему другу Йохену в прошлом удалось принести 50 бокалов за один раз.