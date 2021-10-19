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Болельщик «Твенте» за один раз пронёс 48 бокалов пива на стадион

сегодня, 00:42
ТвентеЛоготип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)1 : 1Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем IIМатч завершен

Забавный случай произошёл перед матчем 9-го тура чемпионата Нидерландов между «Твенте» и «Виллем II» (1:1).

Болельщик «Твенте» Кристиан Рётгеринг пронёс на стадион 5 подносов, на которых было 48 бокалов пива. Видео быстро стало вирусным и разлетелось по Сети. Стадион «Твенте» сотрудничает с пивоварней De Grolsch Veste, а сам Рётгеринг уже успел прокомментировать ситуацию:

Я всегда хожу на матчи с большим количеством друзей, и каждый раз кому-то из нас выпадает приносить пиво во время матча. На этот раз была моя очередь, и мне не хотелось постоянно ходить в бар и обратно. Поэтому я решил принести всё за один раз.

Но могу сказать вам, что 48 бокалов за один раз — это не рекорд. Моему другу Йохену в прошлом удалось принести 50 бокалов за один раз.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:57
Срочно его в Россию!
drug01
drug01
сегодня в 08:45
Футбол это не красит
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:33
У нас болельщик за раз сможет пронести 46 фаеров)
ДСА
ДСА
сегодня в 08:31
Если уж гулять, так гулять по полной.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:17
Красава!!! Достоин быть на первой страницы какой-нибуть спортивной газеты,в разделе"новости футбола" . Думаю наши парни не хуже в России!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:08
А на стадионе его вынесло с пива.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:07
Настоящий друг
shlomo
shlomo
сегодня в 07:56
Губит людей не пиво.....губит людей вода....:)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:51
У нас такое невозможно.Прежде, чем зайти на стадион, тебя ждёт куча кордонов, плюс со своими напитками не пустят.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:49
Это действительно здорово! Очень немногие так смогут.
112910415
112910415
сегодня в 07:22
товарищ правильно понимает ...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:19
Красавец, наш человек! Ещё бы один всё это выпил😂😂😉
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:17
Жажда у парня
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:08
Красавчик! Нам бы так разрешили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:05
На трибунах жаждущим по двойной цене впарит ;)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:52
Молодец!....пива мало не бывает....
LOpp
LOpp
сегодня в 06:40, ред.
Есть такая поговорка: отправь дурака за бутылкой водки, он тебе дурак одну и принесёт.

Эта поговорка явно не про этого мужика))
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
сегодня в 06:12
А гейропейцы глаголят, что у нас живут неандертальцы и алкаши. Ахаха)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:37
Он больной человек
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:09
Просто пить хотел парень)))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:36
Допер )
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:17
Лишь бы не вовред кому-то и себе !!!
протон
протон
сегодня в 01:21
лучше бы он мозги принес себе алкаш
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:15
Дааа. У нас бы отправили домой. И врача к алконафту вызвали.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:12
Вот это рекорд так рекорд.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:56, ред.
Как то так :
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:51
Вот это крутой мужик.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:43
Тоже мне рекорд,у нас вёдрами проносят!
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