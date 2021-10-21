Бывшего главу фан-клуба «Спартака» задержали за избиение журналиста

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вчера, 12:35

Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов задержан по подозрению в избиении журналиста Александра Щеголева. Инцидент произошёл в Москве. Об этом источнику сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером после матча «Спартак» -«Лестер». По предварительным данным, журналист Александр Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова. Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские доставили его в отдел полиции.

Пресс-служба столичного ГУ МВД подтвердила информацию.