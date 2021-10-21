Бывшего главу фан-клуба «Спартака» задержали за избиение журналиста

Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов задержан по подозрению в избиении журналиста Александра Щеголева. Инцидент произошёл в Москве. Об этом источнику сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером после матча «Спартак» -«Лестер». По предварительным данным, журналист Александр Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова. Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские доставили его в отдел полиции.
Пресс-служба столичного ГУ МВД подтвердила информацию.
20 октября в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево Москвы поступило заявление от мужчины 2000 года рождения о том, что ему нанес телесные повреждения неизвестный во время осуществления профессиональной деятельности. Подозреваемый 1982 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.