ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бывшего главу фан-клуба «Спартака» задержали за избиение журналиста

вчера, 12:35

Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов задержан по подозрению в избиении журналиста Александра Щеголева. Инцидент произошёл в Москве. Об этом источнику сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером после матча «Спартак» -«Лестер». По предварительным данным, журналист Александр Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова. Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские доставили его в отдел полиции.

Пресс-служба столичного ГУ МВД подтвердила информацию.

20 октября в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево Москвы поступило заявление от мужчины 2000 года рождения о том, что ему нанес телесные повреждения неизвестный во время осуществления профессиональной деятельности. Подозреваемый 1982 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Все новости
Спартак М
Источник: tass.ru
Сёмин бросил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 болельщикам
Вчера, 22:29 ВидеоКомментарии19
Фанат ПСЖ попросил у Месси футболку в обмен на свою маму
20 октября ФотоКомментарии41
Болельщик «Твенте» за один раз пронёс 48 бокалов пива на стадион
19 октября ВидеоКомментарии28
Роналдиньо посетит завтрашний матч ПСЖ против «Лейпцига» в Лиге чемпионов
18 октября ВидеоКомментарии7
ОфициальноДик Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ювентусом»
18 октября Комментарии10
Фанаты «Ньюкасла» выступают за отставку Стива Брюса
17 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
2000го года считай не человек?)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:02
Пускай едет в места не столь отдёлённые теперь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:13
Не должно такой "профессиональной деятельности" при которой можно снимать без разрешения снимаемого...

Получил тумаков...впредь умней будет...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:26
Корреспондент 2000 года рождения, звучит как-то неправдоподобно, слишком юный возраст для корреспондента. Наверняка какой-нибудь очередной тик-токер, решивший срубить лайки среди своих таких же малолеток, заснял какой-то компрометирующий ролик с участием авторитетного болельщика из спартаковской фанатской среды, которому не хотелось светится на людях, получил от болельщика по шее, и не сумев дать отпор, пожаловался на старшего дяденьку в полицию. По большому счёту оба нарушили Закон. МалОй вторгся в частную жизнь, снимая взрослого без разрешения, а второй совершил хулиганские действия по отношению "корреспондента", отвесив тому несколько подзатыльников. Степень вины и меры ответственности каждого фигуранта этого инцидента определят компетентные органы, но в любом случае в выигрыше оказался Александр Щёголев, данная новость получила огласку в социальных сетях и средствах массовой информации. А какие последствия для другого участника конфликта Валентина Коршунова может быть скоро узнаем из того же soccera. По иронии судьбы у обоих фигурантов забавно звучат фамилии Коршунов и Щеглов, при чём Коршунов проучил Щеглова, а может наоборот Щеглов проучил Коршунова?
Alexnvr
Alexnvr ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 14:43
Вот-вот. 2000 года рождения. Значит из-за отсутствия мозгов сам попросил получить в лицо/иные части туловища.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:28
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:54
    Ещё надо посмотреть какой професианальной деятельностью журналист занимался.
    sv_1969
    sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 12:51
    И ведь за дело отвечать...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:37
    Иной раз журналюги через чур наглые бывают и лезут туда, куда не надо! Но избивать его конечно не стоило, теперь прядется отвечать
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100