Автор покера в ворота «Спартака» Дака признан игроком недели в Лиге Европы

УЕФА объявил имя игрока, признанного лучшим в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Лучшим признан нападающий «Лестера» Патсон Дака, оформивший покер в ворота «Спартака», английская команда победила красно-белых со счетом 4:3.
В борьбе за награду Дака опередил нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, форварда «Лиона» Карла Токо-Экамби и защитника «Вест Хэма» Исса Диопа.
Если бы не Коля, не видать Патсону покера как своих загорелых ушей. Ну и Максименко пусть спасибо скажет - Саша тоже немного помог.
Если бы не Коля, не видать Патсону покера как своих загорелых ушей. Ну и Максименко пусть спасибо скажет - Саша тоже немного помог.
Обычный рабочий день катёнок.
Обычный рабочий день катёнок.
трижды поимел "СпартАка",
встал ,подумал,осмелел-
и ещё раз поимел...
трижды поимел "СпартАка",
встал ,подумал,осмелел-
и ещё раз поимел...
Н. Рассказов "Мертвые не ошибаются"...
Н. Рассказов "Мертвые не ошибаются"...
Не удивлюсь, если в скором времени на soccere появится новость, что им всерьёз интересуется Ньюкасл, саудиты начали охоту за забивными форвардами.
Не удивлюсь, если в скором времени на soccere появится новость, что им всерьёз интересуется Ньюкасл, саудиты начали охоту за забивными форвардами.