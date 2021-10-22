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Автор покера в ворота «Спартака» Дака признан игроком недели в Лиге Европы

вчера, 16:41

УЕФА объявил имя игрока, признанного лучшим в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Лучшим признан нападающий «Лестера» Патсон Дака, оформивший покер в ворота «Спартака», английская команда победила красно-белых со счетом 4:3.

В борьбе за награду Дака опередил нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, форварда «Лиона» Карла Токо-Экамби и защитника «Вест Хэма» Исса Диопа.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:50
Тогда рассказа признать лучшим помощником матча. ))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
Вполне заслуженное признание.
makkie
makkie
вчера в 20:49
Дака без Рассказова - деньги на ветер!)

Если бы не Коля, не видать Патсону покера как своих загорелых ушей. Ну и Максименко пусть спасибо скажет - Саша тоже немного помог.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:43
Спартак хорошо играл, напартачил Рассказов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:41
Говорят после этого Дака напишет сборник рассказов))
Legend 6
Legend 6
вчера в 19:03
Максименко нужно дать перерыв. Как-то не чувствуется уверенность в его игре на воротах в последнее время.
Союзник противников
Союзник противников ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 18:55
НЕ "запомнился" ,а "напомнил о себе".
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:52
Рад видеть.Всё в рамке правила.
Обычный рабочий день катёнок.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:47
Дака будет своим внукам рассказывать как покер спартаку отгружал......
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:45
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 18:37
    Вполне заслуженно.
    Эджуке
    Эджуке ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 18:36
    Вот так и выглядит самоутешение )))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:35, ред.
    Автор покера признан шулером...
    Н. Рассказов "Мертвые не ошибаются"...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:35, ред.
    И "Спартак" останется в анналах истории футбола как команда, в ворота которой один футболист умудрился забить четыре мяча. Особенно первый, когда три защитника москвичей чуть не столкнулись лбами после паса на Дака.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:54
    Тут все как и должно быть.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 17:52
    Хоть какая-то польза от выступления Спартака
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:32
    За четыре мяча Спартаку - достоин!!!
    djaich
    djaich
    вчера в 17:29
    Обязан передать эту свою награду Рассказову. Без последнего у Даки ничего бы не получилось.
    hаrut
    hаrut
    вчера в 17:17
    Ну покер, он и в Африке покер
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 17:16
    Тут без вариантов. Заслужил. Провел выдающийся матч.
    Foxes
    Foxes
    вчера в 17:04
    Вполне заслуженно!
    Zak11
    Zak11 ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 17:03
    Ну мы хотя бы голы забили, а вы Ювентус так и не распечатали) Даи победа над Наполи выглядит серьёзнее, чем над Мальмё
    sv_1969
    sv_1969 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 16:59
    с деньгами теперь у сорок проблем нет))
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 16:54
    Справедливо
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 16:53
    Приветствую! Парнишка и впрямь очень толковый, дешево никому его Лестер не отдаст.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 16:52
    3 мяча Лестеру и Наполи еще никто на забивал! Спартак не испугался грандов и это радует!
    stanichnik
    stanichnik ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 16:48
    Доброго Здоровья, Шмель!
    Не удивлюсь, если в скором времени на soccere появится новость, что им всерьёз интересуется Ньюкасл, саудиты начали охоту за забивными форвардами.
    1bear
    1bear
    вчера в 16:46
    ну хоть чем то Спартак запомнился в Европе ))))))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 16:42
    Теперь он просто обязан перейти в спартак, чтобы отблагодарить их за этот подарок...
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