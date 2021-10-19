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Сёмину вручат серебряную медаль РПЛ перед игрой «Локомотив» – «Галатасарай»

вчера, 20:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайЗавтра в 22:00 Не начался

Бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручат серебряные медали чемпионата России сезона-2019/20 перед матчем Лиги Европы против «Галатасарая». Об этом сообщил сам Сёмин:

Новое руководство «Локомотива» пригласило меня и Юрия Михайловича Батуренко на матч с «Галатасараем». Нам будут вручены серебряные медали чемпионата России, которые не были вручены своевременно.

Мы обязательно будем. Приедем и получим заслуженные серебряные медали из рук новых руководителей.

С «Локомотивом» у меня всегда были хорошие отношения. У меня не самые лучшие отношения были с людьми, которые не соответствовали уровню «Локомотива». Вот и все.

Сёмин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.

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Все комментарии
9nj663snrjrf
9nj663snrjrf
сегодня в 03:59
За это надо выпить
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:01
Затянули как-то с вручением.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:47
Только чай Юрию Павловичу не вручайте:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:21
Это справедливо...
drug01
drug01
вчера в 20:15
Долго ждали...
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