Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.

На награду претендуют из «Аякса» (гол в ворота «Боруссии» Дортмунд), из «Спортинга» (2 гола в ворота «Бешикташа»), Алиссон из «Ливерпуля» (3 сэйва в матче с «Атлетико») и из «Зальцбурга» (2 гола в ворота «Вольфсбурга»).

🔝 Who gets your vote this week?



🌟 Daley Blind

🌟 Noah Okafor

🌟 Alisson Becker

🌟 Sebastián Coates#UCLPOTW | @PlayStationEU | # UCL

UEFA