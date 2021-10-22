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Роналдиньо: «Думаю, однажды Мбаппе получит „Золотой мяч“»

вчера, 09:03

Бывший нападающий ПСЖ и «Барселоны» Роналдиньо поделился мыслями о перспективах форварда Килиана Мбаппе.

Думаю, однажды он получит «Золотой мяч». Килиан очень молод, но уже сделал отличную карьеру.

Не знаю, кто является фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:00
Только в том случае, если все остальные потенциальные претенденты будут находиться в летаргическом сне, как это неоднократно происходило в футбольной истории.
Wizard 10
Wizard 10
вчера в 13:11
Какую карьеру он сделал? Стабильности никакой, постоянное нытье, что хочет свалить. В сборной играет через раз. Месси и Криштиану уже имели по ЗМ в его возрасте ибо мозги были. А тут пока тишина. Посмотрим, что будет дальше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:18
Если раньше времени не заблатует .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:34
Если постарается,то может и получит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:52
Чтобы претендовать на "Золотой мяч" немешало бы перейти в более успешный клуб
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 09:50, ред.
Кто это ??
Может Росси ??
Паоло Росси обладатель "Золотого мяча" 1982 года...
Роналду тогда ещё не было...
112910415
112910415
вчера в 09:49
продолжит развитие - получит !
ну и реклама, раскрутка ...
Oplot
Oplot ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:19
а у Месси их было несколько)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:18
Надо поторопиться ...)))
Мбаппе через пару месяцев будет 23....
В 23 Роналду уже был обладателем "Золотого мяча"...
Cat01
Cat01
вчера в 09:14
Только когда это будет
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:08
Если будет прогрессировать, то точно получит
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