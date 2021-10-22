Роналдиньо: «Думаю, однажды Мбаппе получит „Золотой мяч“»

Бывший нападающий ПСЖ и «Барселоны» Роналдиньо поделился мыслями о перспективах форварда .

Думаю, однажды он получит «Золотой мяч». Килиан очень молод, но уже сделал отличную карьеру.

Не знаю, кто является фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году.