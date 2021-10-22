Роналдиньо: «Думаю, однажды Мбаппе получит „Золотой мяч“»

Бывший нападающий ПСЖ и «Барселоны» Роналдиньо поделился мыслями о перспективах форварда Килиана Мбаппе.
Думаю, однажды он получит «Золотой мяч». Килиан очень молод, но уже сделал отличную карьеру.
Не знаю, кто является фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году.
Может Росси ??
Паоло Росси обладатель "Золотого мяча" 1982 года...
Роналду тогда ещё не было...
Может Росси ??
Паоло Росси обладатель "Золотого мяча" 1982 года...
Роналду тогда ещё не было...
ну и реклама, раскрутка ...
ну и реклама, раскрутка ...
Мбаппе через пару месяцев будет 23....
В 23 Роналду уже был обладателем "Золотого мяча"...
Мбаппе через пару месяцев будет 23....
В 23 Роналду уже был обладателем "Золотого мяча"...