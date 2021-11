35 лет назад Фергюсон провёл первый матч в качестве тренера «Ман Юнайтед»

Ровно 35 лет назад, 8 ноября 1986 года, легендарный сэр провёл свой первый матч в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Шотландский специалист возглавил «красных дьяволов» 6 ноября, а первой игрой МЮ при Фергюсоне стал матч против «Оксфорда», который манкунианцы проиграли со счётом 0:2. Далее последовала ничья с «Норвичем» (0:0), а свою первую победу у руля «Манчестер Юнайтед» Фергюсон одержал 22 ноября 1986 года в матче против КПР (1:0).

Под руководством сэра Алекса МЮ 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз обладателем Кубка Англии, 4 раза выигрывал Кубок Английской Лиги, 10 раз Суперкубок Англии, по одному разу выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА , Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.

