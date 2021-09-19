Опережает Ширера и Руни. Гонялся за женой с битой, стал чемпионом мира в 69 лет и забил 357 мячей в чемпионате Англии

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Не стало великого «непьющего алкоголика».

В Милане испортил себе репутацию

Переезд в Серию А Джимми считал главной ошибкой в карьере. Принял решение в итальянском ресторане строго ради денег и не на трезвую голову. Гривзу предложили 70 фунтов в неделю, а получал в «Челси» с учетом потолка зарплат максимум 20 в сезон и лишь 8 фунтов летом. Зачем «Милан» приглашал юного парня? Все знали Гривзи, Джимми еще до наступления 21-го дня рождения наколотил за «Челси» сто мячей.

Невысокий – 173 сантиметра, сутулый и сухой уроженец Лондона быстро понял, что вкалывать на заводе не хочет. Лишь два месяца проработал в сталелитейном цеху, а затем ушел в футбол. Левша был смышленым, но неприлежным учеником в школе, зато за мячом и девушками бегал быстро и охотно. К моменту переезда в Милан у него была дочь, а жена Ирен, с которой обвенчался в восемнадцать, ждала вторую малышку.

С родами связана скандальная история. Поскольку их первенец Джимми-младший прожил лишь четыре месяца, то новые беременности вызывали тревоги. Гривз отпросился у итальянцев, чтобы застать роды. И поскольку дочь Митси появилась на два дня позже, чем рассчитывали, а из Лондона в Милан было два рейса в неделю, то в прессе раздули скандал. Якобы итальянцы устали от недисциплинированного форварда, что пил и отвлекался.

А все было несколько иначе. В Италии у Гривза нашелся фанат – Джузеппе Вианни, тренер и технический директор «Милана». Но у Вианни случился инфаркт, его заменил угрюмый деревенский увалень Нерео Рокко, один из изобретателей катеначчо. Гривз уверен – наставник терпеть не мог британцев. Самого Джимми спустя много лет Рокко называл экстраординарным игроком, но раньше не жаловал. Тренер приказал Джимми прийти на занятие в десять, а затем выписал штраф за опоздание, ведь собрал команду в девять утра.

Одним словом, не сработались. Гривз забивал голы, но был несчастным в Италии, хотел к жене и дочерям. Попросил его отпустить, а руководство «Милана» подумало, что форвард шантажирует уходом из-за отмены потолка зарплат в Англии. Предлагали больше денег, а Джимми нужна была семья. Четыре месяца после возвращения жил с родителями жены в маленькой лондонской квартире и отрицает, что получил тысячи фунтов за вояж в Милан.

Зато со второй попытки в Лондоне Гривз выбрал главную команду жизни – «Тоттенхэм». Спустя много лет Джимми будет гоняться за женой по дому с битой в пьяном угаре, окажется в отделении наркологии, доведет суточную «норму» до 7 литров пива и бутылки водки на ночь и вспомнит форварда «Челси» Галлахера. Шотландца сравнивали с Гривзом, но после завершения карьеры Хью спился и прыгнул под поезд.

Основной трэш в жизни Джимми случится позже, а пока на дворе 1961-й, он молодой и ценный футболист, будущий автор 44 голов в 57 матчах за сборную Англии. Не просто вырвался из Милана, а еще поучаствовал в революции – благодаря отъезду звезд в Италию отменили потолок зарплат на Альбионе.

Лучший снайпер чемпионатов Англии

Если «Ньюкасл» пытался обмануть систему – предлагали 20 фунтов официально и 50 за фиктивную работу в автосалоне, то «Тоттенхэм» перебил предложение «Челси» — дали 120 фунтов. И получили легенду. Лишь один англичанин в истории футбола забил больше Гривза – Томми Лоутон. Но там вопросы к качеству соперников, а Джимми 567 голов наколотил в эру еврокубков, серьезных расходов на футболистов и растущей конкуренции. Речь о форварде из заявки на ЧМ -66. Пусть на финал выбрали Херста, только отсутствие замен лишило Гривза выхода на поле.

Джимми, который травмировался по ходу турнира, но восстановился и рассчитывал на гол в ворота Германии, так расстроился, что пропустил легендарную вечеринку. Напился дома в одиночестве и улетел с семьей в отпуск. Зато на клубном уровне в «Челси», «Тоттенхэме» и «Вест Хэме» Гривз покуражился. Выиграл Кубок Кубков, дважды брал Кубок Англии. Жаль, не был чемпионом Англии, зато для «шпор» фигура легендарная. Кейну надо забить четыре десятка мячей, чтобы превзойти рекорд Джимми – 266 голов за «Тоттенхэм».

По мячам в чемпионатах Англии Гривзи тоже круче всех. В эру АПЛ первым идет Ширер – 260 ударов, но у Джимми 357 голов, лучше его в топ-5 лишь два человека. Больше, чем Руни, Энди Коул, Оуэн, Фаулер и Дефо забил человек, который прерывал карьеру из-за запоев. Как шутил позже сам Джимми, не помнит годы с 1972-го по 1977-й.

От алкоголизма спасало телевиденье

Терпение матери четырех детей – двух девочек и двух мальчиков, лопнуло на пике алкоголизма Джимми. Ирен его бросила, получила развод. А затем Гривз неожиданно для всех завязал. Проснулся утром и понял: жизнь проходит мимо. Случилось это в феврале 1978-го, с тех времен усатый дядька называл себя «непьющим алкоголиком». Не употреблял 43 года – солидный срок. Впрочем, была репутация Джимми, а был он сам. Вместе с братом жены основал не один бизнес, в том числе, туристический.

Денег тогда хватало, а когда в восьмидесятых журналисты, которые болели за «Тоттенхэм», разговорились с Гривзом, то раскрыли еще один его талант. Сейчас почти невозможно встретить футболиста, который настолько хорошо говорит. Прирожденный рассказчик, описывал футбол с вдохновением, мастерством телекомментатора старой школы и большим словарным запасом. Появление на ТВ не исключает алкоголизм в тяжелой фазе, но Джимми хотел выглядеть импозантно в восьмидесятых.

Усатый мужчина многим нравился как эксперт. Заметно изменился с юности внешне, когда был похож на актера в крутых пиджаках, с солнцезащитными очками и на дорогом автомобиле. Стал седым, лысым и усатым – типаж Дель Боске. Таким запомнился всем, кто не видел его на футбольном поле, зато смотрел легендарную передачу с Ианом Сент-Джонсом, шотландской легендой «Ливерпуля». И со временем судьба вернула Джимми все долги. В ФИФА раздали всем из заявки ЧМ -66 «золотые» медали, хотя изначально призы вручили лишь игрокам основы.

Свою награду, полученную лишь в 69 лет, Джимми продал на аукционе «Сотбис», чтобы получить деньги на больничный уход. Шесть лет назад у него случилась серия инсультов. Появились проблемы с речью, не мог ходить, передвигался в инвалидной коляске. Лишь на новый 2021-й год ему присвоили заслуженную награду – стал MBE. Королева Элизавета II точно фанатка «Арсенала», иначе не объяснить, почему легендарный форвард «шпор» Гризв стал последним из чемпионского состава, кому присвоили почетное звание. За четыре года до этого Ирен и Джимми обновили свадебные клятвы. После развода быстро съехались обратно, но бывшая супруга почти сорок лет отказывалась заключать второй брак с форвардом.

В старости получили милого улыбчивого усатого дедушку с великолепными историями, а в юности был шустрый гуляка, за которого тренер «шпор» Билл Николсон отказался платить 100 тысяч фунтов – отдали «Милану» 99 999. Не пожалели, ведь больше алкоголя Джимми любил в те годы лишь забивать голы. Футбол стал его пожизненным спутником, и хотя в эру АПЛ пришли новые герои на ТВ, Гривз остался в числе любимых английских легенд. Обаятельный и улыбчивый, заслужил уважение голами и умением анализировать футбол.

В заставке его программы иронично использовали фото, где молодой Джимми наливает в стакан молоко, а ушел из жизни форвард в день матча «Тоттенхэма» и «Челси»…