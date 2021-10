17 лет назад Месси дебютировал в Ла Лиге. Против него играл Почеттино

17 лет назад, 16 октября 2004 года, 17-летний дебютировал в Ла Лиге в составе «Барселоны» в каталонском дерби против «Эспаньола» (1:0).

Лео появился на поле на 82-й минуте, заменив Деку, который стал автором единственного гола в матче. Примечательно, что тогда в центре защиты «Эспаньола» играл нынешний тренер ПСЖ .

💙🌟 MESSI 🌟❤️#OnThisDay 17 years ago, Leo Messi made his debut for @FCBarcelona in #LaLigaSantander! 🇦🇷#LaLigaHistory pic.twitter.com/1BZTBbWTV9