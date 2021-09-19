Первые хет-трики в истории Класико дель Рио-де-ла-Плата

1632040901

сегодня, 11:41

История противостояния сборных Уругвая и Аргентины насчитывает более 120 лет. Кому из игроков обеих команд удалось первыми оформить хет-трики в матчах между собой?

Как известно из географии, города-столицы Монтевидео (Уругвай) и Буэнос-Айрес (Аргентина) расположены на противоположных берегах самой широкой «реки» в мире. Строго говоря — Ла-Плата и не река, а эстуарий при слиянии двух крупных рек, Параны и Уругвая.

Футбольное противостояние между сборными этих двух стран и называется Класико дель Рио-де-ла-Плата. И противостоянию этому уже 120 лет.

О спорах и нюансах учёта самых первых двух матчей этого противоборства было вкратце рассказано в статье «Рекордсмены Южной Америки».

Сегодня же затронем тему бомбардирских достижений в конкретном матче, достижений для обеих команд. По большому счёту речь должна была идти просто об авторах первых хет-триков, покеров и т.д. в истории сборных Уругвая и Аргентины. Но эти две команды в начале 20 века так часто играли между собой, что само собой получилось, что и бомбардирские достижения приходятся на матчи между ними.

Немного об источниках информации. По сборной Уругвая, я считаю, более корректно опираться на данные официального сайта Ассоциации уругвайского футбола. Прекрасный источник, с полными протоколами всех 1205 сыгранных на сегодня матчей, признанных официальными.

А вот на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины совершенно нет исторической статистики по сборной страны. Поэтому приходится искать информацию в интернете. Это и Википедия, и различные страницы сайта RSSSF.com, и сайт издания El Gráfico. В том числе и 540-страничная «Энциклопедия мирового футбола. Аргентина», том 1, 1994 г. изд. С-Пб.

На сайте RSSSF.com есть страничка с матчами так называемой «диссидентской» сборной Аргентины — думаю, что имеется в виду «альтернативная», вот ссылка.

Вернёмся к хет-трикам. И начнём не по хронологии, а с 1919 года.

Первооткрыватель сборной Уругвая

Именно только через 17 (или 18) лет с самых первых матчей, после проведённых более 60 игр между собой, в сборной Уругвая нашёлся первый бомбардир, которому удалось оформить хет-трик в матче.

Хосе Пьендибене (Уругвай) — по опросу аргентинского журнала «El Gráfico» (1922 года) этот игрок являлся лучшим футболистом Уругвая начала XX века.

По-испански Piendibene читается с ударением на «i», проглатывая последнюю гласную.

За сборную Уругвая в официальных матчах с 10 октября 1909-го по 22 января 1922-го он провёл 43 матча, забил 22 гола. Из этих 22 голов 18 он забил в ворота извечных соперников аргентинцев.

Пьендибене стал автором самого первого хет-трика в истории сборной Уругвая. 7 декабря 1919 года в Монтевидео в рамках мини-турнира Copa Círculo de la Prensa, иначе называемым Trofeo Circular, встречались Уругвай и Аргентина.

После первого тайма счёт был 1:0 в пользу Уругвая, гол на счету Пьендибене. Во втором тайме 5 мячей побывало в воротах — три забили уругвайцы, дважды отличились аргентинцы. Кроме ещё двух мячей Пьендибене у победителей гол забил Эктор Скароне.

Пьендибене стал первым игроком сборных команд, входящих в CONMEBOL, у которого один из голов его хет-трика оказался рекордным для бомбардиров всех сборных CONMEBOL.

Третий его гол в матче 7 декабря 1919 года стал для него 17-м за сборную — и он стал лучшим бомбардиром среди всех сборных команд южноамериканской конфедерации. Форварду в то время было 29 лет.

Вот фото Хосе Пьендибене:

Пьендибене имел среди болельщиков прозвище Маэстро. Он был 6-кратным чемпионом Уругвая. Во всех источниках указано, что он обладатель трёх титулов Копа Америка: 1916, 1917 и 1920 годов.

На первом (официальном) турнире Копа Америка в 1916 году он сыграл в 3 матчах, забил 2 гола сборной Чили. На турнире 1920 года он также сыграл в 3 матчах, забил 1 гол в ворота сборной Аргентины. Сыграл он 3 матчах и на Копа Америка 1921 года, также забил 1 гол Парагваю, но в финальном матче Уругвай уступил своему извечному сопернику. А вот в победном для Уругвая турнире 1917 года игрок был в запасе и на поле не выходил.

Свои последние голы за сборную Уругвая — 21-й и 22-й — Пьендибене забил в своём последнем официальном матче в футболке сборной Уругвая. Произошло это 22 января 1922 года в товарищеском матче — ну, конечно, с Аргентиной, на её поле, в Буэнос-Айресе. Уругвай победил 3:1.

Два с лишним года Хосе Пьендибене оставался рекордсменом по голам за сборную среди всех футболистов всех сборных, входящих в CONMEBOL.

Аргентинский «диссидент»

У сборной Уругвая всё учтено и запротоколировано, вариаций нет. А вот у сборной Аргентины не всё так однозначно.

Если просматривать список игр сборной Аргентины с начала 20 века, то автора первого хет-трика в этой команде вы отыщете не сразу. Или отыщете не совсем первого.

Всё дело в том, что в те годы много было матчей между сборными Уругвая и Аргентины. Иногда в один и тот же день в обеих столицах игрались разные матчи между этими сборными. Так произошло и 13 июля 1913 года: в Монтевидео счёт матча 5:4 в пользу Уругвая, а в Буэнос-Айресе была ничья 3:3.

Что удивительно — уругвайская ассоциация и ФИФА признают официальными обе встречи. А вот в Википедии (по крайней мере, здесь) учитывают лишь матч в Монтевидео. Сарказм заключается в том, что в обоих матчах у Аргентины не играл основной состав. Если посмотреть предыдущие и следующие матчи, то разница видна невооружённым глазом.

Карлос Гиди (Аргентина, даты жизни неизвестны) провёл 10 матчей за Аргентину c 1913 по 1917 год и забил 4 гола. Причём, вы нигде в интернете не найдёте такое количество сыгранных им матчей, в лучшем случае 7 официальных, может быть, 8 игр. А на этом сайте даётся список из 9 его игр, но в аннотации пишут про 8, хотя в списке отсутствует одна игра в 1917 году.

Часть своих матчей он провёл за «диссидентов» — два или три матча есть в его активе в те дни, когда на другом берегу Ла-Платы игрался ещё один матч между сборными Уругвая и Аргентины. Так что учесть, какие игры у него официальные, а какие нет — трудно. Тем паче, что уругвайская ассоциация признаёт все, а Википедия не всегда. Оба матча 13 июля 1913 года входят в список «диссидентской» сборной Аргентины.

Официально учтённый гол он забил 29.10.1916 года в Монтевидео в ворота Каэтано Сапорити.

А неофициальные 3 гола он забил в одном матче, как раз в одном из тех «диссидентских» 13 июля 1913-го, который игрался в Монтевидео. Свой хет-трик Гиди оформил за 20 минут в первом тайме. Сначала он сравнял счёт на 10-й минуте, затем вновь сравнял на 28-й, а на 30-й минуте вывел Аргентину вперёд.

Карлос Гиди — единственный в сборной Аргентины автор хет-трика в матче, который она проиграла. Матч в Монтевидео, счёт 5:4 в пользу хозяев, в воротах был Сапорити.

Если вы захотите найти фото этого игрока, то, скорее всего, также ничего не найдёте. Но фото есть — вместе с командой. Перед матчем на Копа Америка 1916 года с Чили команда сфотографировалась. Вот снимок:

Один из игроков сборной Аргентины предпочитал фотографироваться в панаме, это Альберто Оако. Есть и другие фото, например, клуба «Рэсинг», где эта панама фигурирует на том же игроке. Осталось невыясненным — играл ли Оако в панаме или нет.

Так вот — над футболистом в панаме со скрещенными на груди руками стоит как раз Карлос Гиди.

Боюсь, что не удастся просто так найти в интернете информацию о том, что Карлос Гиди оформил ещё один хет-трик в ворота сборной Уругвая. Произошло это в аргентинском городе Росарио 24 октября 1915 года.

Дело в том, что в список официальных матчей сборной Уругвая входят 33 игры со сборной аргентинского города Росарио, расположенного в провинции Санта-Фе, в 300 км от Буэнос-Айреса. Эти матчи проводились ровно полвека, нерегулярно, в период с 5 июня 1910-го по 20 июня 1960-го.

В октябре 1915 года команды встретились в четвёртый раз, дважды крупно до этого побеждал Уругвай (4:0 и 5:0), первая встреча завершилась вничью 2:2. Матч в Росарио в 1915 году завершился первой победой росарианцев 3:2. Все три гола у хозяев забил Гиди. А вот один из мячей у уругвайцев был на счету другого нашего героя — Хосе Пьендибене. В воротах сборной Уругвая на сей раз не было Сапорити.

Но, повторюсь, не все источники указывают, что именно хет-трик Гиди в 1913 году является первым в истории сборной Аргентины.

Первый обладатель «покера»

Частенько первым указан другой игрок — Максимилиано Сусан, или Сьюзен на английский манер. А вот он уже однозначно является первым автором не хет-трика, а покера. Но покера без хет-трика не бывает.

В августе 1913 года вновь был день сдвоенных матчей, но только для сборных Уругвая: 15 августа в Буэнос-Айресе в матче на Кубок Липтона играли основные составы Аргентины и Уругвая; а в Монтевидео играли второй состав Уругвая и сборная бразильского штата Сан-Паулу с Артуром Фриденрайхом. Удивительно, но уругвайская ассоциация и ФИФА признаёт матч с бразильцами как официальный. Бразильцы отсчёт игр «селесао» ведут с 1914 года, а всё, что было ранее, — это пред-«селесао». Сложная у них там арифметика.

В Буэнос-Айресе счёт матча был 4:0 в пользу Аргентины — все голы забил Сусан, по два в каждом тайме, покер или как говорят в Аргентине — cuadra-trick. Любопытно, что судьей этого матча в Авельянеде был ни кто иной, как его брат Хосе Клаудио Сусан. Но ещё более любопытен тот факт, что в воротах сборной Уругвая вновь стоял Сапорити.

Но Максимилиано Сусан знаменит нет только покером. Он рекордсмен по количеству голов, забитых в одном матче.

Дело было в 1909 году. Чемпионат Аргентины в высшем дивизионе проходил со 2 мая по 21 ноября, 10 команд играли в 2 круга. Одновременно с мая по сентябрь игрались матчи на Кубок Соревнований.

Надо сказать, что это был довольно своеобразный турнир. Он игрался по кубковой системе, но в случае ничьей, игрался дополнительный матч, а то и несколько раз между одной парой команд, до выявления победителя в последнем матче. Кроме 9 команд высшего дивизиона (одна не играла) было ещё 5 команд из Росарио. Две команды выходили сразу в четвертьфинал, где и играли между собой. Всё вроде как обычно — полуфиналы, финал. Клуб «Алумни» 22 августа выиграл в аргентинском финале, но не завоевал Кубок. 5 сентября победитель аргентинского финала играл с уругвайским «Пеньяролем», который изначально считался финалистом уже международного мини-турнира. «Алумни» обыграл и «Пеньяроль» со счётом 4:0, вот тогда и стал обладателем этого своеобразного Кубка. Для историзма уточним, что в 1909 году уругвайский клуб ещё не был «Пеньяролем», а назывался CURCC (Центральный уругвайский железнодорожный крикетный клуб).

Так вот в четвертьфинале 25 мая (между 5-м и 6-м турами чемпионата Аргентины) клуб высшего дивизиона «Эстудиантес» (Студенты) разгромил аутсайдера того же дивизиона команду «Ломас» 18:0.

Эти команды играли между собой в первом туре чемпионата 2 мая, со счётом 4:2 выиграли «Студенты». «Ломас» из 5 первых матчей лишь один свёл к ничьей. Дважды проиграл с крупным счётом 1:7 и 1:8. Но сразу пропустить 18 — это и до сих пор для команд высшего дивизиона Аргентины является непревзойдённым рекордом.

Как не превзойдён и рекорд «Макса» Сусана в том матче — он забил 12 голов, причём 7 из них он забил подряд и всего за 20 минут. Центрфорварду было 20 лет.

Вот фото команды «Эстудиантес», где и Максимилиано и Хосе Сусан вместе как игроки:

Через месяц с небольшим со 2 по 14 июля «Макс» впервые сыграл за сборную Аргентины в матчах против бразильских команд в самой Бразилии. Это были различные «сборные солянки»: иностранцы Сан-Паулу, сборные двух штатов, смесь «Сантоса» и «Сан-Паулу». В 7 матчах Сусан забил 5 голов.

А уже 15 августа он принял первое участие уже в полностью официальном международном матче сборной Уругвая против излюбленного соперника в Кубке Липтона. Вот в том матче он забил первый гол в официальном матче — в воротах сборной Уругвая вновь был Сапорити.

Есть довольно интересный сайт в интернете, где каждой сборной команде рассчитывается коэффициент Эло для каждого матча в её истории. Вот там перечисляются практически все матчи, в том числе и сдвоенные, игравшиеся в один день. Весьма любопытно. Например, два матча 13 июля 1913 года между Уругваем и Аргентиной. В той, что закончился со счётом 5:4, победа стоила 7 баллов прибавки к рейтингу Эло. А в той, что завершился вничью 3:3, на кону было лишь 2 балла. Все 9 баллов достались сборной Уругвая, как ни странно.

И на последок. Список всех бомбардирских достижений (в виде хет-триков и более) игроков сборной Аргентины приведён на сайте издания «El Gráfico».