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Червиченко: «На месте Витории я бы сам всех послал на *** и ушёл»

вчера, 23:51
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:2).

Честно говоря, игра «Спартака» никакущая. Бились, атаковали, но этого было маловато. «Краснодар» удивил своей неожиданной комбинации при первом голе. Всё очень красиво и слажено. А у «Спартака» всё заключалось в том, чтобы добежать до штрафной и упасть, надеясь на пенальти.

Не знаю, кто поставил Сухого на этот матч, но арбитр испортил игру. Он с ней просто не справился. Ошибался в обе стороны, но «Спартаку» помогал больше. Такие ляпы были, что уму непостижимо.

Бедный Витория. На его месте я бы сам всех послал на *** и ушел. Невозможно работать в том месте, где тебя постоянно отправляют в отставку. Я не вижу серьезных ошибок в работе Витории. Нет причин его менять. С таким составом он вряд ли сможет добиться большего. Разве Витория виноват в том, что Ларссон на скорости разворачивается в штрафной, выходит из зоны, падает и просит пенальти? Почему ты дальше не пройдешь? Защитник уже сбивает тебя, упади — и это пенальти. Витория не располагает хорошей группой игроков. Ему приходится ставить молодых ребят. Куда не ставь Промеса, он все сгребает под правую ногу. Закрой его рабочую и все, минус ударная единица. Сегодня Промес все пытался что-то сделать, но «Краснодар» на опыте его выключил. Сейчас «Спартак» играет очень просто и бесхитростно, поэтому нет никакого результата.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
сегодня в 15:40
За кондиции Профессионалов с миллионными зарплатами главный тренер? Можете себе представить это по отношению к Роналду, Месси, Левандовский ?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:30
поэтому червь это червь а руй это руй. Руй возьмет неустоечку и уйдет с улыбкой))
а послать всегда можно успеть))
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 11:51
За кондиции игроков отвечает тренер. Разве нет?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:27
Да ты сам так и сделал :Купил задёшево,быстро разочаровался и выгодно перепродал нуворишу политработнику Федуну.И теперь можешь с высот положения спокойно раздавать комментарии и оценки,правильные,и нет...
ABir
ABir
сегодня в 09:03
Витория делает все от него зависящее, как тренер, но спортивная форма, исполнительское мастерство и кондиции игроков, в основной массе, далеки от необходимых, для достижения нужного результата. Да и удача последнее время к Спартаку частенько задом
David Young
David Young ответ Прокурор тайги (раскрыть)
сегодня в 08:57
Вряд ли это произойдёт даже относительно скоро. Но для Спартака Москвы это скорее всего было бы хорошим шагом.
протон
протон
сегодня в 08:37
Поздравляю Краснодар с убедительной победой. Виторию нужно ждать неустойку и уезжать. что еще скажу друзья?
ОПС
ОПС
сегодня в 07:39
Ерунду сказал.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:23
Вспомнил бы себя, когда его послали в свое время.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:59
Витория не дурак, получит дормовые бабки, имею ввиду компенсацию а потом пошлёт куда угодно.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:46
В Спартак идут играть, тренировать, работать только из-за любви к клубу и как Виктория может послать на *** и уйти? Только после компенсации!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:45
Сам Витория не уйдет. Он приехал в Россию зарабатывать деньги и ждет неустойку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:22
Но ты не на месте Витории.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 03:06, ред.
На месте Витории есть (), И Всем это нравиться
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:27
Главное соблюдать правильную последовательность:
Получить компенсацию - послать на х** - уйти с гордо поднятой головой.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 00:43
Так что же ты в свое время не ушел!? Тебя все болельщики Спартака провожали с чемоданами на вокзал!
Брулин
Брулин
сегодня в 00:41
Андрей Червиченко: «У Зобнина травма, даже две. Первая — физическая, а вторая моральная»
drug01
drug01
сегодня в 00:38
А он этого сам ждет
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:37
После слова Послал запятую надо
4RT
4RT
сегодня в 00:22
Ты бы лучше не разговаривал с набитым ртом,подавишься 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:04
Как же компенсация ?
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 00:01
На месте Федуна я бы повесил шарфик на гвоздь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:00
Червиченко: «На месте Витории я бы сам всех послал на *** и ушёл».
beefs
beefs
вчера в 23:58
поэтому ты и не Витория...
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