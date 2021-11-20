Червиченко: «На месте Витории я бы сам всех послал на *** и ушёл».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:2).

Честно говоря, игра «Спартака» никакущая. Бились, атаковали, но этого было маловато. «Краснодар» удивил своей неожиданной комбинации при первом голе. Всё очень красиво и слажено. А у «Спартака» всё заключалось в том, чтобы добежать до штрафной и упасть, надеясь на пенальти.

Не знаю, кто поставил Сухого на этот матч, но арбитр испортил игру. Он с ней просто не справился. Ошибался в обе стороны, но «Спартаку» помогал больше. Такие ляпы были, что уму непостижимо.

Бедный Витория. На его месте я бы сам всех послал на *** и ушел. Невозможно работать в том месте, где тебя постоянно отправляют в отставку. Я не вижу серьезных ошибок в работе Витории. Нет причин его менять. С таким составом он вряд ли сможет добиться большего. Разве Витория виноват в том, что Ларссон на скорости разворачивается в штрафной, выходит из зоны, падает и просит пенальти? Почему ты дальше не пройдешь? Защитник уже сбивает тебя, упади — и это пенальти. Витория не располагает хорошей группой игроков. Ему приходится ставить молодых ребят. Куда не ставь Промеса, он все сгребает под правую ногу. Закрой его рабочую и все, минус ударная единица. Сегодня Промес все пытался что-то сделать, но «Краснодар» на опыте его выключил. Сейчас «Спартак» играет очень просто и бесхитростно, поэтому нет никакого результата.