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Мостовой: «„Спартак“ не заслуживал поражения в матче с „Краснодаром“»

вчера, 23:17
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:2).

Футбол понравился, моменты во все стороны, скорости хорошие. На три игры создали. «Спартак» не заслуживал поражения. Ничейная игра абсолютно. «Краснодару» повезло больше. Но теперь я не удивлюсь отставки Витории. Всё определяет результат, а место в таблице печальное. Выправить ситуацию могут только сам игроки.

Судейство было неоднозначное. Умярову ни за что показали жёлтую карточку, пенальти все тоже непонятные, на Ларссоне не поставил даже штрафной, хотя он там был железный.

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Все комментарии
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:36
Да, вопросы к судейству есть.
Например, непонятно почему не дали вторую желтую Умярову.
Да и с пенальти, которое дали пробить Спартаку, вопросы тоже есть...
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:36
Вот как описал,так и выглядит.Ещё остаётся добавить,что решения принимает непонятно кто,всё руководство разбито на враждующие группировки,а Зарема "держит Лёню крепко за яички",о чём оповещает открыто всё сетевое сообщество..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:34, ред.
Зато Умярову вторую жёлтую не показали. Хотя было некое ощущение, что "руководящие звонки" поступали нерегулярно и хаотично, или чувство стыда просыпалось бесконтрольно и приходилось хоть как-то компенсировать прежние огрехи. Деликатно получалось это не всегда, чаще забавно.
Посему весь этот набор претензий сторон к судейству подвигает к привычному выводу: Никому судейки не подсуживали, это просто нижайший уровень квалификации. Не передрались, и ладно...
протон
протон
сегодня в 08:43
За счет судьи вылезли только
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:12
Ещё не успел прийти Витория сразу решили, что его нужно увольнять, Зобнин, Рассказов в глазах болельщиков не игроки, Жиго с Ларссоном собираются уходить им надоели эти интриги, Промес в ожидании тюрьмы и как должна выглядеть эта команда.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:27
Раз проиграли, значит заслужили поражение.
112910415
112910415
сегодня в 00:12
надо больше забивать
Gahi
Gahi
сегодня в 00:02
Много вопрос у каждого кто смотрел этот матч к судейству, а также к игре каждой из команд. Но результат на табло и его уже при любом желании изменить будет не возможно. Остаётся командам как Спартак так и Краснодару проанализировать свою игру устранить ошибки как в обороне так и в атаке, чтобы больше не повторять их в следующих матчах. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:45
Мостовой: «„Спартак“ не заслуживал поражения в матче с „Краснодаром“».
drug01
drug01
вчера в 23:34
Важные очки потеряли
makkie
makkie
вчера в 23:27
Ничейная игра, но счёт на табло и он в пользу Краснодара.
Споры неуместны.
Artemon9
Artemon9
вчера в 23:23
Жаль Спартак, но это сейчас не команда. Беготня, игра на ура, остановка мяча плохая, культура паса ужасная
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:20
Спартак заслуживает то что заслужил.
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