Мостовой: «„Спартак“ не заслуживал поражения в матче с „Краснодаром“».

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:2).
Футбол понравился, моменты во все стороны, скорости хорошие. На три игры создали. «Спартак» не заслуживал поражения. Ничейная игра абсолютно. «Краснодару» повезло больше. Но теперь я не удивлюсь отставки Витории. Всё определяет результат, а место в таблице печальное. Выправить ситуацию могут только сам игроки.
Судейство было неоднозначное. Умярову ни за что показали жёлтую карточку, пенальти все тоже непонятные, на Ларссоне не поставил даже штрафной, хотя он там был железный.
Например, непонятно почему не дали вторую желтую Умярову.
Да и с пенальти, которое дали пробить Спартаку, вопросы тоже есть...
Например, непонятно почему не дали вторую желтую Умярову.
Да и с пенальти, которое дали пробить Спартаку, вопросы тоже есть...
Посему весь этот набор претензий сторон к судейству подвигает к привычному выводу: Никому судейки не подсуживали, это просто нижайший уровень квалификации. Не передрались, и ладно...
Посему весь этот набор претензий сторон к судейству подвигает к привычному выводу: Никому судейки не подсуживали, это просто нижайший уровень квалификации. Не передрались, и ладно...
Споры неуместны.
Споры неуместны.