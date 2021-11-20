Ганчаренко: «Мы заслужили победу над „Спартаком“»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (2:1).

Конечно, нам очень хотелось выиграть. Мы сделали всё сегодня для победы. Очень эмоциональная игра. Её на данный момент очень сложно оценивать, потому что на самом деле очень много эмоций было: и пенальти, и спорные моменты, и очень много хороших атак как с нашей стороны, так и со стороны «Спартака». Может быть, мы где-то более цельно смотрелись в завершении и в целом по ходу игры, при атаке и в обороне. Победу сегодня заслужили.

Пенальти «в раздевалку» всегда очень неприятный. Но очень хорошая энергия у нас была в раздевалке. Видно было, что мы сейчас выйдем и попробуем исправить ситуацию. Великолепный был сегодня стадион. Мы благодарны болельщикам за то, что так активно нас поддерживали, особенно на последних минутах, когда было тяжело. Но и команде, потому что они очень хорошо отреагировали на то, что мы не забивали и проигрывали. То есть правильно настроились сегодня и правильно подготовились.