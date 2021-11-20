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Ганчаренко: «Мы заслужили победу над „Спартаком“»

вчера, 22:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (2:1).

Конечно, нам очень хотелось выиграть. Мы сделали всё сегодня для победы. Очень эмоциональная игра. Её на данный момент очень сложно оценивать, потому что на самом деле очень много эмоций было: и пенальти, и спорные моменты, и очень много хороших атак как с нашей стороны, так и со стороны «Спартака». Может быть, мы где-то более цельно смотрелись в завершении и в целом по ходу игры, при атаке и в обороне. Победу сегодня заслужили.

Пенальти «в раздевалку» всегда очень неприятный. Но очень хорошая энергия у нас была в раздевалке. Видно было, что мы сейчас выйдем и попробуем исправить ситуацию. Великолепный был сегодня стадион. Мы благодарны болельщикам за то, что так активно нас поддерживали, особенно на последних минутах, когда было тяжело. Но и команде, потому что они очень хорошо отреагировали на то, что мы не забивали и проигрывали. То есть правильно настроились сегодня и правильно подготовились.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:23
обе команды старались как могли
протон
протон
сегодня в 08:45
Краснодар получше был. Заслуженная победа
Если бы Петров был в кондиции, то Краснодар бы ещё лучше смотрелся.
mensk
mensk
сегодня в 07:31
Ну победили и победили...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:49
А,уж как эмоционален картофельный папа...))))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:15
Результат на табло, остальное всё лирика.
санек002
санек002
вчера в 23:13
гончаренко и слуцкий могут играть против спартака и еще семак!
makkie
makkie
вчера в 23:03
Ничейная игра, где удачливее оказался Краснодар.
Обидно, что Спартак проиграл команде, которая тоже разобрана в РПЛ.
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:46
В сказках Ганчаренко...
ABir
ABir ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:45
Так бывает
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:44
здесь ничего не скажешь
ПОБЕДА - заслужена!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:42
Служили два "товарища"...а заслужил один...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:42
По мне игра была равна и шла на три результата. Игра была обоюдоострая , и как закончится матч , не было ясно до последних минут. И победители , и проигравшие смотрелись очень хорошо. И несмотря на огромные потери в составе, Спартак практически ни в чем не уступал хозяевам. Но хозяева забили больше , потому и победили.
Всем здоровья.
Сергей Яценко
Сергей Яценко
вчера в 22:37
%№*! его , можно будет подумать если ещё будет 3 победы подряд .. а так %№*! .. моё личное мнение.. ( как и мнение адекватных болельщиков ФК Краснодар )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:32
Не заслужили, а еле выиграли
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