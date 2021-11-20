Смородская — о «Локомотиве»: «Развал в команде, поэтому и проиграли»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение «железнодорожников» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:2).

Развал в команде, поэтому и проиграли. Убрали хорошего тренера, поставили нового, хороших игроков распродали. Травмированных очень много, и это тоже сказывается на качестве игры. У «железнодорожников» самые большие летние покупки, куда уж им ещё больше состав?

Пусть задумаются, кто тренер по физподготовке и почему так много травм. Надо провести специальный анализ и поправлять тренировочный процесс.