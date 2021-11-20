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Смородская — о «Локомотиве»: «Развал в команде, поэтому и проиграли»

вчера, 19:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение «железнодорожников» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:2).

Развал в команде, поэтому и проиграли. Убрали хорошего тренера, поставили нового, хороших игроков распродали. Травмированных очень много, и это тоже сказывается на качестве игры. У «железнодорожников» самые большие летние покупки, куда уж им ещё больше состав?

Пусть задумаются, кто тренер по физподготовке и почему так много травм. Надо провести специальный анализ и поправлять тренировочный процесс.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:29
с травмами непорядок, факт
berda2003
berda2003
вчера в 20:11
конечно, без бабы яги сложно колдовать - ведь фашисты надеялись на волшебство, когда выгнали Николича...
протон
протон
вчера в 19:43
Тут с Ольгой пожалуй соглашусь,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:23
Что происходит с командой,не понятно!?
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