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Семёнов: «Мы должны были забивать „Локомотиву“ 6-7 голов»

вчера, 19:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Должны были забивать пять. Такое преимущество связано с тем, что «Локо» так сыграл. И мы были хороши, и они не очень. Я в их составе сегодняшнем только пару человек знаю.

Не знаю, на что они хотят жаловаться по судейству. Судьи объективно всё оценили. В пустые ворота не забивали, три штанги, выход один на один. Может, даже и шесть-семь должны были забивать. Мы подстроились под соперника, у них мало что получалось.

С Полярусом хорошо дружим, отличный коллектив. Мы хорошо поработали в перерыве. Хочется всегда большего. В Москве всегда показываешь лучшие качества.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:58
Счёт на табло.
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Хвастун.
112910415
112910415
вчера в 20:09
победили по делу
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:32
Сами очко подставили.
beefs
beefs
вчера в 19:12
Локо погнался за ЕК, а не поздно ли...
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