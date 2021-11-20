Талалаев: «Матч с „Локомотивом“ должен был заканчиваться 5:0, а не 2:1»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (2:1).

Если отталкиваться от истории последних поединков, мы всегда знаем, что должны быть готовы к давлению и агрессивному футболу. Я считаю, что мы подготовились хорошо. Даже до удаления у Локомотива не было стопроцентных моментов. Матч должен был заканчиваться 5:0, а не 2:1.

Мы хорошо работали по прессингу, особенно в середине тайма. У нас недостаток мастерства в завершающей стадии атаки из-за того, что мы давим на футболистов, заставляя их бежать. Это давление не позволяет реализовывать моменты, которые создаются.