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Талалаев: «Матч с „Локомотивом“ должен был заканчиваться 5:0, а не 2:1»

вчера, 19:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (2:1).

Если отталкиваться от истории последних поединков, мы всегда знаем, что должны быть готовы к давлению и агрессивному футболу. Я считаю, что мы подготовились хорошо. Даже до удаления у Локомотива не было стопроцентных моментов. Матч должен был заканчиваться 5:0, а не 2:1.

Мы хорошо работали по прессингу, особенно в середине тайма. У нас недостаток мастерства в завершающей стадии атаки из-за того, что мы давим на футболистов, заставляя их бежать. Это давление не позволяет реализовывать моменты, которые создаются.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:17
Реализация созданных моментов сильно низкая у футболистов Ахмата.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:47
Знаю одно, что голов могло быть больше.
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