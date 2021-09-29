Григорян возглавит женскую команду ЦСКА

Как сообщает источник, Александр Григорян в ближайшее время возглавит женскую команду ЦСКА.
В сезоне-2018/19 Григорян уже возглавлял женскую команду армейцев.
Последним клубом Григоряна был «Алашкерт».
Как сообщает источник, Александр Григорян в ближайшее время возглавит женскую команду ЦСКА.
В сезоне-2018/19 Григорян уже возглавлял женскую команду армейцев.
Последним клубом Григоряна был «Алашкерт».
До финала кубка УЕФА дошел он, женская лига чемпионов образовалась лишь в следующем сезоне после этого.
До финала кубка УЕФА дошел он, женская лига чемпионов образовалась лишь в следующем сезоне после этого.
Вперед Шура армянский!!!
Вперед Шура армянский!!!
Понимаю,что армяне-
тоже братья-христиане,
но при них клуб ЦСКА
превратился в клуб "Тоска".
Понимаю,что армяне-
тоже братья-христиане,
но при них клуб ЦСКА
превратился в клуб "Тоска".