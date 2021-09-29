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Григорян возглавит женскую команду ЦСКА

29 сентября 2021, 11:43

Как сообщает источник, Александр Григорян в ближайшее время возглавит женскую команду ЦСКА.

В сезоне-2018/19 Григорян уже возглавлял женскую команду армейцев.

Последним клубом Григоряна был «Алашкерт».

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протон
протон
29 сентября в 17:26
норм, можно в душ после игры вместе с девками ходить
протон
протон
29 сентября в 17:25
До этого в женском футболе он работал с «Ладой» и «Звездой-2005», с которой в 2009 году дошел до финала Лиги чемпионов.

До финала кубка УЕФА дошел он, женская лига чемпионов образовалась лишь в следующем сезоне после этого.
ermak6848
ermak6848
29 сентября в 14:25
Рождаема=ость в ЦСКА- явно пойдёт на пользу и материнский капитал будет просто шикарный...
Вперед Шура армянский!!!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
29 сентября в 12:52
Григорян-киздатый тренер.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 сентября в 12:49
Ну да, с бабами он мастер !!! ) Удачи !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 12:27
Ну и правильно,с девушками у него лучьше получается!
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 12:14
Долбаный "блуждающий тренер"! Скоро завхоз Орешкин всех "-янов" соберёт в ЦСКА!
Понимаю,что армяне-
тоже братья-христиане,
но при них клуб ЦСКА
превратился в клуб "Тоска".
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 12:10
Опять по девкам пошел, с ними у него хорошо получалось.
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 11:44
Чем дальше в лес тем больше дров
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