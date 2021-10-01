Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи женской команды из-за Григоряна

По информации источника, из-за назначения Александра Григоряна на пост главного тренера ЖФК ЦСКА клуб покинули специалисты по работе с болельщиками Дмитрий Бугров и Егор Крутелев.
Также отмечается, что сектор активной поддержки принял решение бойкотировать матчи ЖФК ЦСКА.
ЦСКА объявил о назначении Григоряна главным тренером женской команды 30 сентября.
Они же все на одной байдарке на выезд рванули,да так и не вернулись.....
Они же все на одной байдарке на выезд рванули,да так и не вернулись.....
Если ты не согласен, ты против этого назначения, так иди в офис клуба, требуй встречи с руководством и выскажи им своё мнение.
Вообще фанаты это зло для футбола, они любят себя в футболе им требуется, что бы об них говорили. Настоящий болельщик (не путать с фанатом) никогда не бросит и не отрекается от команды. Да бывают трудные времена и их надо просто переждать!!!
Если ты не согласен, ты против этого назначения, так иди в офис клуба, требуй встречи с руководством и выскажи им своё мнение.
Вообще фанаты это зло для футбола, они любят себя в футболе им требуется, что бы об них говорили. Настоящий болельщик (не путать с фанатом) никогда не бросит и не отрекается от команды. Да бывают трудные времена и их надо просто переждать!!!
Какие интересно были основания на такой демарш ?!!
Какие интересно были основания на такой демарш ?!!
А что они Игорьку из мужской команды фартук не подарят?
А что они Игорьку из мужской команды фартук не подарят?