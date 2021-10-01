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Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи женской команды из-за Григоряна

01 октября 2021, 15:43

По информации источника, из-за назначения Александра Григоряна на пост главного тренера ЖФК ЦСКА клуб покинули специалисты по работе с болельщиками Дмитрий Бугров и Егор Крутелев.

Также отмечается, что сектор активной поддержки принял решение бойкотировать матчи ЖФК ЦСКА.

ЦСКА объявил о назначении Григоряна главным тренером женской команды 30 сентября.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 октября в 23:28
Женская команда ЦСКА во главе с Григоряном к матчам готова ! )))
протон
протон
01 октября в 20:25
Для тех кому интересно. Григорян покинул клуб в середине сезона, хотя до этого обещал отработать контракт до конца. И руководство обещало болельщикам, что ноги его в клубе не будет.
cska1948
cska1948 ответ David Young (раскрыть)
01 октября в 19:08
Фанаты, в массе своей, любят ходить на стадион не футбол посмотреть, а себя показать.
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
01 октября в 19:06
Безбабных Эдуард Викторович - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЖФК. Роман Бабаев к этому клубу не имеет ни какого отношения.
David Young
David Young ответ cska1948 (раскрыть)
01 октября в 19:01
Понимаю о чём Вы говорите, но и среди фанатов таких которые футбол на самом деле не любят скорее меньшинство (я делаю различие между фанатом и болельщиком в плане стиля поддержки клубов и того как они относятся к клубам соперникам).
cska1948
cska1948 ответ David Young (раскрыть)
01 октября в 18:59
Фанаты любят не футбол, а себя в футболе! А на самом деле от них проблем больше чем пользы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Legend 6 (раскрыть)
01 октября в 18:46
Эта женская команда чемпион России. Пора бы знать. Бунт фанатов явление временное, как грипп, скоро пройдёт))).
David Young
David Young ответ cska1948 (раскрыть)
01 октября в 18:42
Их дело, их потеря, или не потеря. В целом я не любитель подобных бойкотов. Получается что вместо того чтобы решить что-то люди просто отпускают что-то когда реально недостаточно причин для такого решения, кроме того именно у них и есть немало власти над ситуацией, их голоса могут быть услышаны и решения могут приниматься под влиянием этого, в футболе такое не редкость.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 октября в 18:41
Снова проделки Бабаева, он походу стал другими делами заниматься пора и его бойкотировать, а григоряна надо в шею гнать за последние высказывания, в сравнении ЧА и ЧР.
cska1948
cska1948
01 октября в 18:38
Хочется спросить у этих "активных" , а девчонок вы за что собираетесь бойкотировать? Они в чём перед вами провинились? Да какие же вы после этого болельщики? Конъюнктурщики вы ребята, а не болельщики!
adekvat
adekvat
01 октября в 18:34
Припоминаю чемпионат России хаял, а свой Алашкерт хвалил с которым в этом году в свое чемпионате 5 игр сыграл 2 вничью и 3 проиграл. Про Захаряна тоже что то вякал.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 октября в 17:29, ред.
Человек УЖЕ работал, просто ненадолго уходил...
Василий 50
Василий 50
01 октября в 17:28
Да и хрен с ними
МапС
МапС
01 октября в 17:10
Чё, есть такие, кто реально активно ходит на бабский футбол?
Правдолюб158
Правдолюб158
01 октября в 17:09
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    01 октября в 16:53
    Думаю девчонки более эмоциональны! Щас наслушаются и просто откажутся!Григорян неуравновешан!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
    01 октября в 16:32
    А футболистки будут сливать?
    Байкал-38
    Байкал-38
    01 октября в 16:30
    Фанатам наплевать на команду, они прежде всего проявляют неуважение к девушкам! Они бросают свою команду, девчонок, оставляют без поддержки.
    Если ты не согласен, ты против этого назначения, так иди в офис клуба, требуй встречи с руководством и выскажи им своё мнение.
    Вообще фанаты это зло для футбола, они любят себя в футболе им требуется, что бы об них говорили. Настоящий болельщик (не путать с фанатом) никогда не бросит и не отрекается от команды. Да бывают трудные времена и их надо просто переждать!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    01 октября в 16:08
    Просто глупость. Человек еще не работал , а его сливают
    Ironigor
    Ironigor
    01 октября в 16:01
    Это что за дурастика . Детский сад "Обиженка" ???)
    Какие интересно были основания на такой демарш ?!!
    Legend 6
    Legend 6
    01 октября в 15:50
    О! У ЦСКА есть женская команда?
    А что они Игорьку из мужской команды фартук не подарят?
    sv_1969
    sv_1969
    01 октября в 15:47
    Сдается мне сольют его девоньки)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 октября в 15:47
    Ну и зачем это всё делать!?
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