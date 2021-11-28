Джеррард хочет видеть в «Астон Вилле» защитника «Ливерпуля» Гомеса

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет, чтобы центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес присоединился к его команде на правах аренды, сообщает Express.
По информации источника, новый наставник «львов» уделяет приоритетное внимание усилению обороны в преддверии январского трансферного окна.
Гомес не имеет регулярной игровой практики в «Ливерпуле», что может повлиять на решение игрока.
Ранее сообщалось о другой трансферной цели Джеррарда.
А Вилла в свою очередь получит неплохого защитника, который точно лучше тех что есть в наличии. Главный вопрос в том, хочет ли Гомес "бороться за трофеи на лавочке" или всё же хочет играть в футбол и быть ценным игроком, пусть и в команде попроще))
А Вилла в свою очередь получит неплохого защитника, который точно лучше тех что есть в наличии. Главный вопрос в том, хочет ли Гомес "бороться за трофеи на лавочке" или всё же хочет играть в футбол и быть ценным игроком, пусть и в команде попроще))