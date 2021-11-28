Джеррард хочет видеть в «Астон Вилле» защитника «Ливерпуля» Гомеса

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28 ноября 2021, 15:49

Главный тренер «Астон Виллы» хочет, чтобы центральный защитник «Ливерпуля» присоединился к его команде на правах аренды, сообщает Express.

По информации источника, новый наставник «львов» уделяет приоритетное внимание усилению обороны в преддверии январского трансферного окна.

Гомес не имеет регулярной игровой практики в «Ливерпуле», что может повлиять на решение игрока.

Ранее сообщалось о другой трансферной цели Джеррарда.