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Джеррард хочет видеть в «Астон Вилле» защитника «Ливерпуля» Гомеса

28 ноября 2021, 15:49

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет, чтобы центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес присоединился к его команде на правах аренды, сообщает Express.

По информации источника, новый наставник «львов» уделяет приоритетное внимание усилению обороны в преддверии январского трансферного окна.

Гомес не имеет регулярной игровой практики в «Ливерпуле», что может повлиять на решение игрока.

Ранее сообщалось о другой трансферной цели Джеррарда.

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Все комментарии
протон
протон
28 ноября 2021 в 18:24
Жаль, что практически нет шансов продлить победную серию , т. к. следующий матч против Сити.
shlifen
shlifen
28 ноября 2021 в 16:47
Кстати хороший вариант для обеих сторон - в Ливере Гомес сейчас ЧЕТВЁРТЫЙ выбор, а это место может занимать и условный Филлипс, а денег за него (англичане знаете ли в цене на островах) красные могут выручить порядочно (лимонов за 30-35 вполне реально его продать) - либо же вполне могут договориться об обмене на Уоткинса с небольшой доплатой со стороны Ливерпуля (например лимонов в 10-12). Всё таки красным нужен ещё один толковый игрок в атаку, особенно в предверии Кубка Африки.
А Вилла в свою очередь получит неплохого защитника, который точно лучше тех что есть в наличии. Главный вопрос в том, хочет ли Гомес "бороться за трофеи на лавочке" или всё же хочет играть в футбол и быть ценным игроком, пусть и в команде попроще))
ДСА
ДСА
28 ноября 2021 в 16:40
Посмотрим хочет ли Гомес играть.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 ноября 2021 в 15:51
Пусть пробует переманить
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