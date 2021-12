Нападающий ПСЖ представил болельщикам свой седьмой «Золотой мяч».

Презентация состоялась перед началом матча 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы».

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в понедельник, 29 ноября.

Messi showing off his Ballon d'Or in the Parc des Princes 🏆 pic.twitter.com/uCxSeaAuIV