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«Наполи» хочет провести матч с Аргентиной в память о Диего Марадоне

вчера, 17:08

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что работает над организацией матча между «Наполи» и сборной Аргентины на стадионе Диего Марадоны в Неаполе:

Мы работаем с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо и послом Аргентины, чтобы провести матч 24 мая 2022 года. Матч между «Наполи» и Аргентиной состоится здесь, в Неаполе. Мы назовем это "Первым Кубком Марадоны”

Серия А завершится 22 мая, и Де Лаурентис хочет отдать дань уважения великому футболисту, выступавшему за «Наполи», прежде чем игроки отправятся в отпуск.

Напомним, что «Барселона» и Бока Хуниорс должны провести товарищеский матч в память о Марадоне, через год после смерти аргентинского «золотого мальчика из трущоб».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:47
Это интересно)
Я бы посмотрел на это.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:44
Благие намерения.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:14
Хорошая идея. Надо сыграть в память великого Диего.
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