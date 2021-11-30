«Наполи» хочет провести матч с Аргентиной в память о Диего Марадоне

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вчера, 17:08

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что работает над организацией матча между «Наполи» и сборной Аргентины на стадионе в Неаполе:

Мы работаем с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо и послом Аргентины, чтобы провести матч 24 мая 2022 года. Матч между «Наполи» и Аргентиной состоится здесь, в Неаполе. Мы назовем это "Первым Кубком Марадоны”

Серия А завершится 22 мая, и Де Лаурентис хочет отдать дань уважения великому футболисту, выступавшему за «Наполи», прежде чем игроки отправятся в отпуск.

Напомним, что «Барселона» и Бока Хуниорс должны провести товарищеский матч в память о Марадоне, через год после смерти аргентинского «золотого мальчика из трущоб».