ГлавнаяНовостиМероприятия

«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне

вчера, 20:04

«Барселона» и «Бока Хуниорс» встретятся в товарищеском матче в честь Диего Марадоны, который ушел из жизни в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.

Матч состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде. Встреча посвящена первой годовщине со дня смерти Марадоны.

Диего выступал за «Бока Хуниорс» с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.

Цвета «Барселоны» Марадона защищал с 1982 по 1984 год. С каталонцами он стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.

Летом в Рио прошла церемония в память о Марадоне перед матчем Аргентина — Чили.

Все новости
Выборы президента РПЛ состоятся 22 октября
05 октября Комментарии2
У бывших руководителей «Тамбова» проходят обыски по уголовному делу
23 сентября Комментарии28
ПСЖ представил всех звёздных новичков на «Парк де Пренс»
14 августа ФотоКомментарии16
«Динамо» провело командный ужин после победы в дерби с ЦСКА
12 августа Комментарии8
Рамзан Кадыров посетил тренировку «Ахмата»
31 июля ФотоКомментарии8
«Зенит» привёз чемпионский кубок в Тюмень
14 июня ФотоКомментарии12
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:00
вроде Марадона больше ассоциируется с Наполи
протон
протон
вчера в 21:05
Под красивой вывеской стоит банальный бизнес. Матч в ЭР-РИЯДЕ это подтверждает. Но барса в таких долгах, что за любую шабашку возьмётся сейчас, похоже...
протон
протон
вчера в 21:04
Матч боки и наполи был бы уместней
Сантус
Сантус ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:18
Смотри ниже...)
BDA8181
BDA8181 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 20:17
Тоже сперва мысль мелькнула почему не Наполи, странное решение руководства Боки сыграть с Барсой, а не НАПОЛИ.
Сантус
Сантус ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 20:16
....вернее денег,которые так нужны клубу...)
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:15
Этот товарняк соберёт зрителей.
Сантус
Сантус
вчера в 20:12
Я бы понял игру с Наполи....Барса и вспомнила о Марадоне как своём бывшем игроке только после смерти...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07
Респект Вам за это !!!🤝✊🙋‍♂️
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100