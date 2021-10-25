«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне

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вчера, 20:04

«Барселона» и «Бока Хуниорс» встретятся в товарищеском матче в честь , который ушел из жизни в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года.

Матч состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде. Встреча посвящена первой годовщине со дня смерти Марадоны.

Диего выступал за «Бока Хуниорс» с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.

Цвета «Барселоны» Марадона защищал с 1982 по 1984 год. С каталонцами он стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.

Летом в Рио прошла церемония в память о Марадоне перед матчем Аргентина — Чили.