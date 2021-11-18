«Нижний Новгород» посетил Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

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вчера, 23:45

Главный тренер «Нижнего Новгорода» занялся культурным просвещением команды перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Кержаков и футболисты команды накануне игры посетили знаменитый Мариинский театр.

«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении клубного твиттера.

Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 19 ноября, начало игры — в 19:00 мск.