«Нижний Новгород» посетил Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков занялся культурным просвещением команды перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Кержаков и футболисты команды накануне игры посетили знаменитый Мариинский театр.
«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении клубного твиттера.
Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 19 ноября, начало игры — в 19:00 мск.
Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/yW280t5s7l— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) November 18, 2021
Говорят каждый 7-й билет бесплатно....
Говорят каждый 7-й билет бесплатно....
В театр в спортивных костюмах.((
В театр в спортивных костюмах.((
- Что вам больше всего понравилось в театре?
- Буфет!
- Что вам больше всего понравилось в театре?
- Буфет!
С языка снял.
С языка снял.