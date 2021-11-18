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«Нижний Новгород» посетил Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

вчера, 23:45

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков занялся культурным просвещением команды перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Кержаков и футболисты команды накануне игры посетили знаменитый Мариинский театр.

«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении клубного твиттера.

Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 19 ноября, начало игры — в 19:00 мск.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
сегодня в 15:10
Просто зашли? Или высидели хоть один балет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:44, ред.
Интересно, почему бывший футболист "Зенита" и сборной привёл в храм Мельпомены эту ораву в спортивной одежде и кроссовках? Разве представитель "культурной столицы", каковым является г-н Кержаков, не знал, что театр надо посещать в цивильной одежде ? Наверняка знал, но, проявив неуважение к знаменитому на весь мир театру, показал всем своё бескультурье. Сам того не ведая.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 12:32, ред.
Дорогой ( не в смысле стоимости ) Али ! Объясните, пожалуйста, что вы хотели сказать своим опусом ? Прежде чем писАть что-либо подобное, окунитесь в атмосферу Википедии. Думаю, вам это будет очень полезно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:36, ред.
В этот вечер в Мариинке был балет "Спартак" А.Хачатуряна...
Говорят каждый 7-й билет бесплатно....

Союзник противников
Союзник противников ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 09:36
Во-первых,у них нет сменной одежды.Во-вторых,они же посмотреть здание изнутри ходили,а не оперу.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:34
Браво! А "Зенит" даже в Эрмитаж не ходит,а "олимпионики" не знают,что это такое вообще.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:08
Вдохновляются перед победой 😉
112910415
112910415
сегодня в 07:52
окрепли духовно ... теперь побеждать !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:42
Это правильно.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:24
Эх, Саша, Саша!!!)
В театр в спортивных костюмах.((
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:21
Культуры набирались
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:39
На ничью в Мариинку находили.
ABir
ABir
сегодня в 06:33
Совместили полезное с приятным. Правда, могли и пиджачки надеть ради такого культурного события
протон
протон
сегодня в 04:45
Вопрос к футболисту Нижнего Новгорода от Дорского:
- Что вам больше всего понравилось в театре?
- Буфет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:23
Врятли театр поможет победить!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:52
Хорошее дело!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 00:41
Опера Верди, Времена года. Так?
Сантус
Сантус ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:29
...или Шнур..
Сантус
Сантус ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:26
Бонжорно сэр.)Я конечно понимаю футболёров,они кром спортивных тряпок ничего не носят,но Керж,культурного болота птица,босс,мог бы и смокинг надеть...))
Брулин
Брулин
сегодня в 00:25
Им повезло, что с культурной столицей их знакомит не Игорь Денисов))
stanichnik
stanichnik ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 00:18
Доброго Здоровья, Сантус!
С языка снял.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:15
Молодцы, что приобщаются к прекрасному, вот только дрескод у них не для "Мариинки"
Сантус
Сантус
сегодня в 00:11
А ходить в трениках в театры это сейчас в тренде?)
Cat01
Cat01
сегодня в 00:03
Культурный ход молодцы!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
Хороший и правильный ход со стороны Кержакова. Удачи вам !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:51
Хорошо, что сегодняшний день наполнили позитивом, завтра скорее всего настроение хозяевами поля будет подпорчено.
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