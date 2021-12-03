Дуглас Сантос заинтересовал «Фламенго»

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вчера, 10:46

Защитник «Зенита» может вернуться в чемпионат Бразилии.

Журналист Жонас Стелманн сообщает, что 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго».

Контракт Дугласа с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

В Бразилии Сантос выступал за «Атлетико Минейро».

Также ранее сообщалось об интересе «Фламенго» к защитнику «Спартака».