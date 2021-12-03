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Дуглас Сантос заинтересовал «Фламенго»

вчера, 10:46

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в чемпионат Бразилии.

Журналист Жонас Стелманн сообщает, что 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго».

Контракт Дугласа с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

В Бразилии Сантос выступал за «Атлетико Минейро».

Также ранее сообщалось об интересе «Фламенго» к защитнику «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:59
Основополагающий игрок, навряд ли он покинет "Зенит" в ближайшие годы, так же как и Барриос.
YVG
YVG
вчера в 16:39
Сантосу и в Зените неплохо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:50, ред.
Сантос и Барриос - гири на ногах команды. Хотя и техничные, но медленные и неповоротливые. Такие футболисты в современном футболе не котируются, и если для "Зенита" они подходящие кандидатуры, то для скоростного европейского футбола их игра является анахронизмом. По этой причине на них и нет спроса в Европе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:41, ред.
Один из лучших в команде....
Года через 4...по окончании контракта - пожалуйста...
Зенит не "клуб-ферма"...берёт хороших игроков не для перепродажи...
Ну если только Фламенго на обмен готов...
На Габигола...
sv_1969
sv_1969 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 12:09
Не уверен но думаю "флагман" поболее платит!
stanichnik
stanichnik ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 11:52
Доброго Здоровья, zooveterinar!
Наш чемпион тоже регулярно играет в Еврокубках, а платят в Газпроме поболее.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:13
Бразильскую сериюА раскрутили,деньги там тоже платят неплохие!!! Все зависит скорее от футболиста,тем более Фламенго большой клуб,с именем бьется в кубке Либертадороса!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:52
Деньги на бочку!
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