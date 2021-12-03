Дуглас Сантос заинтересовал «Фламенго»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в чемпионат Бразилии.
Журналист Жонас Стелманн сообщает, что 27-летним бразильцем интересуется «Фламенго».
Контракт Дугласа с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.
В Бразилии Сантос выступал за «Атлетико Минейро».
Также ранее сообщалось об интересе «Фламенго» к защитнику «Спартака».
Года через 4...по окончании контракта - пожалуйста...
Зенит не "клуб-ферма"...берёт хороших игроков не для перепродажи...
Ну если только Фламенго на обмен готов...
На Габигола...
Года через 4...по окончании контракта - пожалуйста...
Зенит не "клуб-ферма"...берёт хороших игроков не для перепродажи...
Ну если только Фламенго на обмен готов...
На Габигола...
Наш чемпион тоже регулярно играет в Еврокубках, а платят в Газпроме поболее.
Наш чемпион тоже регулярно играет в Еврокубках, а платят в Газпроме поболее.