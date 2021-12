Пресс-служба сборной Хорватии сообщает, что продолжит работу с национальной командой.

Новый контракт специалиста рассчитан до 2024 года. Далич тренирует сборную Хорватии с 2017 года.

✍️ Proud to announce that #Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until 2⃣0⃣2⃣4⃣!#BeProud #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/EYdyLJgKdt