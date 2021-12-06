ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Нижний Новгород» расторг контракт с хавбеком Бумалем

вчера, 23:36

Полузащитник Петрус Бумаль покинул «Нижний Новгород».

Контракт клуба и 29-летнего игрока был расторгнут по соглашению сторон. Информацию подтвердил генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

Бумаль, перешедший в «Нижний» летом этого года, в нынешнем сезоне сыграл всего в трех матчах РПЛ. В игре с «Зенитом» (1:5) он был удален с поля в первом тайме, в перерыве у него произошел конфликт с главным тренером Александром Кержаковым.

Позже игрок принес извинения команде, однако его отстранили от тренировок.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:18
Радует, что клуб показал, что Керж тут главный и выпендриваться на него - себе дороже
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:48
Строго но справедливо.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:20
Равиль - ты Не прав...
Землянин
Землянин
сегодня в 01:25
Кто его вообще притащил ❓
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:51
"Шикарным" себя возомнил!? Ахахаха.
Конь 666
Конь 666
сегодня в 00:45
Одним звездным африканцем в Рпл стало меньше, не жаль.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:39
расторг контракт, ну и хорошо.
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