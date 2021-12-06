«Нижний Новгород» расторг контракт с хавбеком Бумалем

Полузащитник Петрус Бумаль покинул «Нижний Новгород».
Контракт клуба и 29-летнего игрока был расторгнут по соглашению сторон. Информацию подтвердил генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.
Бумаль, перешедший в «Нижний» летом этого года, в нынешнем сезоне сыграл всего в трех матчах РПЛ. В игре с «Зенитом» (1:5) он был удален с поля в первом тайме, в перерыве у него произошел конфликт с главным тренером Александром Кержаковым.
Позже игрок принес извинения команде, однако его отстранили от тренировок.