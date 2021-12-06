«Нижний Новгород» расторг контракт с хавбеком Бумалем

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вчера, 23:36

Полузащитник покинул «Нижний Новгород».

Контракт клуба и 29-летнего игрока был расторгнут по соглашению сторон. Информацию подтвердил генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

Бумаль, перешедший в «Нижний» летом этого года, в нынешнем сезоне сыграл всего в трех матчах РПЛ . В игре с «Зенитом» (1:5) он был удален с поля в первом тайме, в перерыве у него произошел конфликт с главным тренером Александром Кержаковым.

Позже игрок принес извинения команде, однако его отстранили от тренировок.