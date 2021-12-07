ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» продлит контракты со Шварцем и Бувачем до 2024 года

вчера, 20:42

«Динамо» в скором времени продлит контракты с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем и спортивным директором Желько Бувачем.

По информации источника, стороны находятся в финальной стадии переговоров. Новые соглашения со специалистами будут рассчитаны до лета 2024 года. О продлении должны объявить в ближайшие дни.

Шварц и Бувач работают в «Динамо» с 14 октября 2020 года.

Недавно «Динамо» объявило о продлении контракта с Антоном Шуниным.

Все новости
Слухи«Реал» предложит Модричу контракт до 2023 года
Сегодня, 10:44 Комментарии9
Слухи«Милан» намерен продлить контракт с Круничем
Вчера, 17:17 Комментарии4
СлухиДибала договорился о новом контракте с «Ювентусом»
Вчера, 09:08 Комментарии10
«Нижний Новгород» расторг контракт с хавбеком Бумалем
06 декабря Комментарии7
Слухи«Тоттенхэм» начал переговоры с Льорисом о продлении контракта
06 декабря Комментарии3
Клопп — о работе над контрактом Салаха: «Такие вещи требуют времени»
06 декабря Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:15
стабильность, которая не синоним застоя
tcr6gqenhcam
tcr6gqenhcam
сегодня в 04:34
Это вполне резонно
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:51
Правильное решение.
stanichnik
stanichnik ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Доброго Здоровья, dzvinka!
Вы правильно подметили, Динамо сейчас играет в дворовый футбол, а я всё жду, когда же они заиграют хотя в свой футбол образца 2011 года и научатся легко обыгрывать команды уровня Уфы и Урала, а то ведь стыдно смотреть на мучения игроков, которые играя в численном большинстве с командами из подвала с Уралом(шестнадцатое место) в пятом туре за целый час десять на девять, так и не забили, а с Уфой(пятнадцатое место) за тот же час, но зато уже десять на восемь, забили всего один гол!?! Кому такое может понравиться? - Наверное только болельщикам с "Виража" и "Фратрии", как повод лишний раз поглумиться над кривоногостью и нерасторопностью атаки Динамо. Ну а про Европу я вообще пока молчу, хотя мы пока туда ещё не отобрались, но всё же очень надеюсь, что наш молодняк ещё прибавит в игре, сумеет на равных сыграть с чемпионом и не уступит остальным конкурентам, чтобы в этом году чего-то добиться в РПЛ.
dzvinka
dzvinka ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
извольте, а что же это "многое", которое вам не нравится в игре Динамо то, можете обьяснить?
только не будем вот это вот.. судить по лекалам европейского уровня, давайте уж по меркам дворовой лиги, где и происходит действие))
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:35
Имеют право)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:59
Повезло что не Рагник со своей бандой вымогателей !
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:44
Действующий до лета 2022 года контракт с Главным тренером Динамо с окладом в четыре с половиной миллиона рублей в месяц, а это меньше семисот тысяч евро в год, на фоне более высоких зарплат футболистов при том промежуточном положении команды в турнирной таблице, выглядит как-то нелогично. Отсюда и возможное решение пересмотреть новое соглашение с немецким специалистом на более длительный срок и увеличения оплаты его труда, который до прихода в Динамо находился без работы и был согласен на любые даже на такие скромные условия, предложенные ему на первоначальном этапе. Можно только порадоваться за Шварца и поздравить немецкого специалиста с таким поворотом в его тренерской карьере. Но в тоже время не стоит забывать, что как раз тренерская доля весьма незавидная и длительный контракт ещё не гарантия его работы на протяжении всего срока действия. В России, как и во всём мире тренеров отправляют в отставку, как только команда перестаёт давать нужный результат и часто это зависит не только от тренера, но и от множества других факторов, но тем не менее виноват всегда тренер. Мне, как болельщику Динамо приятно видеть свой клуб на верху турнирной таблицы, хотя признаюсь многое не нравится в его игре, но пока эта игра приносит положительный результат, я вынужден принять её и ждать изменения к лучшему. Болейте за своих, а не против чужих
Храневец
Храневец
вчера в 21:40
Кобелев и Хохлов отдыхают !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 21:40
А что и кому начал показывать Руй? Какую игру?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:38, ред.
Хоть в одном нашем клубе адекватные люди в руководстве. Очень жаль Тедеско. Не смогли его удержать, да и не хотели. Руй начал показывать игру и его хотят выгнать. Совсем как наши депутаты, ноль адекватных решений
particular
particular
вчера в 21:15
Тема - так себе... Но то, что в российском клубе босниец решает карьеру немца, говорит о продолжающемся поклонении перед любыми варягами...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:10
Шварц на сегодня лучший в РПЛ.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:08
По другому и быть не могло! Сандро Шварц оказался серьёзной футбольной боевой единицей и у же сейчас видно, что они в тандеме с Бувачем на правильном пути, на пути возрождения легендарного московского Динамо! Везёт же кому-то с немецкими специалистами - Тедеско, Шварц, ну а вот Локо... Только сочувствия и соболезнования!
1bear
1bear
вчера в 21:02
верное решение - в Динамо всё нормально и есть перспективы
протон
протон
вчера в 20:59
Не продлить контракт с ними было бы преступлением. Динамо не сравнить с тем, что было хотя бы лет пять назад и с тем что сейчас. Эх, хотелось бы чтобы подобная политика была у всех клубов. И раньше казалось что это проблема отсутствия менеджмента у нас. Но вот пришёл Рагник в Локомотив, навертел делов и ушёл. Как и наши шалопаи
протон
протон
вчера в 20:57
Поздравляю Динамо. Им достались правильные немцы))))
Раньше, если клуб проводил хороший сезон, то обязательно вмешивались какие-то подводные камни, которые похоже сидят в клубе с 90-х, и убирали людей, причастных к локальным успехам, в частности менеджеров, тренеров, функционеров, продавали ключевых игроков или меняли состав, приглашая зачастую на освободившиеся места игроков невысокого уровня. Как следствие команду сразу начинало штормить
На данном этапе связка Бувач-Шварц это лучшее, что случалось с Динамо за долгие годы. Надеюсь доведут команду до вершины, пусть и не в этом сезоне
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:55
Как мог? Дружбан затащил, предварительно отшив Черевченко. Эх, Сергеич, стареешь, Дружище.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:45
Как мог Саша Черный оказаться в Динамо и за Динамо?).
"Вот времена, вот нравы!"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100