«Динамо» продлит контракты со Шварцем и Бувачем до 2024 года

«Динамо» в скором времени продлит контракты с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем и спортивным директором Желько Бувачем.
По информации источника, стороны находятся в финальной стадии переговоров. Новые соглашения со специалистами будут рассчитаны до лета 2024 года. О продлении должны объявить в ближайшие дни.
Шварц и Бувач работают в «Динамо» с 14 октября 2020 года.
Недавно «Динамо» объявило о продлении контракта с Антоном Шуниным.
Вы правильно подметили, Динамо сейчас играет в дворовый футбол, а я всё жду, когда же они заиграют хотя в свой футбол образца 2011 года и научатся легко обыгрывать команды уровня Уфы и Урала, а то ведь стыдно смотреть на мучения игроков, которые играя в численном большинстве с командами из подвала с Уралом(шестнадцатое место) в пятом туре за целый час десять на девять, так и не забили, а с Уфой(пятнадцатое место) за тот же час, но зато уже десять на восемь, забили всего один гол!?! Кому такое может понравиться? - Наверное только болельщикам с "Виража" и "Фратрии", как повод лишний раз поглумиться над кривоногостью и нерасторопностью атаки Динамо. Ну а про Европу я вообще пока молчу, хотя мы пока туда ещё не отобрались, но всё же очень надеюсь, что наш молодняк ещё прибавит в игре, сумеет на равных сыграть с чемпионом и не уступит остальным конкурентам, чтобы в этом году чего-то добиться в РПЛ.
Вы правильно подметили, Динамо сейчас играет в дворовый футбол, а я всё жду, когда же они заиграют хотя в свой футбол образца 2011 года и научатся легко обыгрывать команды уровня Уфы и Урала, а то ведь стыдно смотреть на мучения игроков, которые играя в численном большинстве с командами из подвала с Уралом(шестнадцатое место) в пятом туре за целый час десять на девять, так и не забили, а с Уфой(пятнадцатое место) за тот же час, но зато уже десять на восемь, забили всего один гол!?! Кому такое может понравиться? - Наверное только болельщикам с "Виража" и "Фратрии", как повод лишний раз поглумиться над кривоногостью и нерасторопностью атаки Динамо. Ну а про Европу я вообще пока молчу, хотя мы пока туда ещё не отобрались, но всё же очень надеюсь, что наш молодняк ещё прибавит в игре, сумеет на равных сыграть с чемпионом и не уступит остальным конкурентам, чтобы в этом году чего-то добиться в РПЛ.