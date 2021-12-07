«Динамо» продлит контракты со Шварцем и Бувачем до 2024 года

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вчера, 20:42

«Динамо» в скором времени продлит контракты с главным тренером «Динамо» и спортивным директором .

По информации источника, стороны находятся в финальной стадии переговоров. Новые соглашения со специалистами будут рассчитаны до лета 2024 года. О продлении должны объявить в ближайшие дни.

Шварц и Бувач работают в «Динамо» с 14 октября 2020 года.

Недавно «Динамо» объявило о продлении контракта с Антоном Шуниным.