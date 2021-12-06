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«Тоттенхэм» начал переговоры с Льорисом о продлении контракта

вчера, 19:49

«Тоттенхэм» ведет работу над продлением контракта с голкипером команды Уго Льорисом.

Журналист Чарли Экклшер сообщает, что переговоры между футболистом и руководством клуба войдут в более активную фазу ближе к 1 января.

С этой даты французский игрок сможет вести переговоры с другими клубами, срок действия его контракта с «Тоттенхэмом» истекает в конце этого сезона.

Отмечается, что подписать игрока хотела «Рома».

Также недавно появлялась информация, что «Тоттенхэм» включился в гонку за трансфер нападающего «Барселоны».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:53
Очень надежен в этом сезоне. Если продолжит в том же духе, то принесет еще немало пользы клубу
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:16
Уговорить похоже не удастся.
beefs
beefs
вчера в 19:50
это нормальная рабочая обстановка...
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