«Тоттенхэм» начал переговоры с Льорисом о продлении контракта

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вчера, 19:49

«Тоттенхэм» ведет работу над продлением контракта с голкипером команды .

Журналист Чарли Экклшер сообщает, что переговоры между футболистом и руководством клуба войдут в более активную фазу ближе к 1 января.

С этой даты французский игрок сможет вести переговоры с другими клубами, срок действия его контракта с «Тоттенхэмом» истекает в конце этого сезона.

Отмечается, что подписать игрока хотела «Рома».

Также недавно появлялась информация, что «Тоттенхэм» включился в гонку за трансфер нападающего «Барселоны».