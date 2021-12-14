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«Милан» пропустил «Интер» на вершину. Итоги 17-го тура Серии А

сегодня, 01:02

Завершились все матчи 17-го тура итальянской Серии А.

«Дженоа» — «Сампдория» 1:3
Голы: Дестро Маттиа 78 — Габбьядини Маноло 7, Капуто Франческо 49, Ванхёсден Зиньо 67 (автогол)

«Фиорентина» — «Салернитана» 4:0
Голы: Бонавентура Джакомо 31, Влахович Душан 51, Влахович Душан 84, Малех Юссеф 90

«Венеция» — «Ювентус» 1:1
Голы: Араму Маттиа 55 — Мората Альваро 32

«Удинезе» — «Милан» 1:1
Голы: Бето 17 — Ибрагимович Златан 90+2

«Торино» — «Болонья» 2:1
Голы: Санабрия Антонио 24, Скорупски Лукаш 69 (автогол) — Орсолини Риккардо 79 (пенальти)

«Верона» — «Аталанта» 1:2
Голы: Симеоне Джованни 22 — Миранчук Алексей 37, Копмейнерс Тейн 62

«Наполи» — «Эмполи» 0:1
Гол: Кутроне Патрик 70

«Сассуоло» — «Лацио» 2:1
Голы: Берарди Доменико 63, Распадори Джакомо 69 — Дзакканьи Маттиа 6

«Интер» — «Кальяри» 4:0
Голы: Мартинес Лаутаро 29, Санчес Алексис 50, Чалханоглу Хакан 66, Мартинес Лаутаро 68

«Рома» — «Специа» 2:0
Голы: Смоллинг Крис 6, Роджер Ибаньес 56

«Милан» пропустил «Интер» на вершину. Итоги 17-го тура Серии А

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:49
“Эмполи“ хорош. 40 миллионов стоимость состава, а идут с претензией на место в еврокубках.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 08:20
Интер находится там, где и должен быть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
Упорненько там они воюют...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:09
Ну вот, к экватору чемпионата, прошлогодний чемпион вернулся на вершину турнирной таблице. Не смена тренера, не экономия непомешали Интеру показывать хорошую игру и лидировать в СерииА....поглядим как дальше будет складываться чемпионат
Gahi
Gahi
сегодня в 08:01
Нужно продолжать играть и показывать положительный результат. Удачи
Comentarios
Comentarios ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 07:53
На удивлении экомить вроде начали а результат есть
ОПС
ОПС
сегодня в 07:49
Все еще впереди.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:37
Год назад Милан и Интер тоже к середине чемпионата шли в лидерах, но....
shlomo
shlomo
сегодня в 05:46
Интер силен, как никогда....
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 04:38
У Интера сильнейший состав в Серии А. Ничего удивительного.
1bear
1bear
сегодня в 03:49
всё становится на круги своя,только Наполи неприятно удивляет...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:10
Калиф на час. Император вернятся на вершину.
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