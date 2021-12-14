«Милан» пропустил «Интер» на вершину. Итоги 17-го тура Серии А

Завершились все матчи 17-го тура итальянской Серии А.
«Дженоа» — «Сампдория» 1:3
Голы: Дестро Маттиа 78 — Габбьядини Маноло 7, Капуто Франческо 49, Ванхёсден Зиньо 67 (автогол)
«Фиорентина» — «Салернитана» 4:0
Голы: Бонавентура Джакомо 31, Влахович Душан 51, Влахович Душан 84, Малех Юссеф 90
«Венеция» — «Ювентус» 1:1
Голы: Араму Маттиа 55 — Мората Альваро 32
«Удинезе» — «Милан» 1:1
Голы: Бето 17 — Ибрагимович Златан 90+2
«Торино» — «Болонья» 2:1
Голы: Санабрия Антонио 24, Скорупски Лукаш 69 (автогол) — Орсолини Риккардо 79 (пенальти)
«Верона» — «Аталанта» 1:2
Голы: Симеоне Джованни 22 — Миранчук Алексей 37, Копмейнерс Тейн 62
«Наполи» — «Эмполи» 0:1
Гол: Кутроне Патрик 70
«Сассуоло» — «Лацио» 2:1
Голы: Берарди Доменико 63, Распадори Джакомо 69 — Дзакканьи Маттиа 6
«Интер» — «Кальяри» 4:0
Голы: Мартинес Лаутаро 29, Санчес Алексис 50, Чалханоглу Хакан 66, Мартинес Лаутаро 68
«Рома» — «Специа» 2:0
Голы: Смоллинг Крис 6, Роджер Ибаньес 56