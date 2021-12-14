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«Барса» вновь оступилась, «Реал» вновь победил. Итоги 17-го тура Примеры

сегодня, 01:12

Завершились все матчи 17-го тура чемпионата Испании.

«Мальорка» — «Сельта» 0:0

«Эспаньол» — «Леванте» 4:3
Голы: Дардер Серхи 6, Де Томас Рауль 49, Хави Пуадо 60, Хави Пуадо 76 — де Фрутос Хорхе 11, Сон 26, Моралес Хосе Луис 57

«Алавес» — «Хетафе» 1:1
Голы: Хоселу 86 — Унал Энес 20

«Валенсия» — «Эльче» 2:1
Голы: Гедеш Гонсалу 23, Пиччини Кристиано 86 — Бойе Лукас 75

«Атлетик» — «Севилья» 0:1
Гол: Дилейни Томас 38

«Вильярреал» — «Райо Вальекано» 2:0
Голы: Манди Айсса 32, Морено Жерар 36 (пенальти)

«Осасуна» — «Барселона» 2:2
Голы: Гарсия Давид 14, Авила Луис Эсекьель 86 — Гонсалес Николас 12, Эззальзули Абдессамад 49

«Бетис» — «Реал Сосьедад» 4:0
Голы: Морено Алехандро 14, Хуанми 57, Фекир Набиль 67, Морено Алехандро 79

«Реал» — «Атлетико» 2:0
Голы: Бензема Карим 16, Асенсио Марко 57

«Кадис» — «Гранада» 1:1
Голы: Арсамендия Сантьяго 32 — Молина Хорхе 88

«Барса» вновь оступилась, «Реал» вновь победил. Итоги 17-го тура Примеры

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 09:11
Барселоне сейчас могут помочь только инопланетяне. Хави в огромном ступоре сейчас и действует по интуиций чем с холодным расчётом. Уже надо просто успокоится и понять, что ту Барсу уже не вернуть ни за год ни за два и даже не за три. Работа скорей всего затянется на годы. Невозможно слепить из чего то пулю. Нужны вливания и не малые, а этого у Барселоны нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:04
Жалко уже Барсу
sir_Alex
sir_Alex ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:08
«Матрасы» должны подтянуться на 2-ое место и тогда точно будет норм 👍😉
beefs
beefs
сегодня в 08:07
Ничего, вы на верном пути...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:54
В декабре говорить о том,что Мадридский Реал уже обеспечил себе чемпионство еще рано, хотя именно этот клуб очень ровно идет по дистанции и по праву занимает первое место, т.к обыграл не только тех кого обязан, а так же всех прямых конкурентов.
Про проблемы Барселоны говорить не стоит, всем и так все понятно, и к сожалению кризис скорее всего продлится пару сезонов, т.к перед Хави стоит сложная задача, и по сути команда будет собираться практически с нуля....
Открытием сезона стал Бетис. Команда Мануэля Пеллегрини показывает хороший футбол, и если продолжут так играть, то Зениту будет очень сложно в противостоянии с Севильским клубом...
Провальными же считаю выступления Вильярреала и Хетафе...но сезон еще длинный, поглядим что будет в мае.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:09
Барсе нужно возвращать Месси. Любой ценой...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 07:02
Непочатый край.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:48
У Хави много работы....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:08
Любо дорого смотреть на турнирную таблицу ! Это Реально - Реал !!! Удачи Реал !!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 01:48
Не плохой выдался тур!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:46
Реал уже можно сказать чемпион. В этом году конкуренции у него нету.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:14
Такие результаты уже не удивляют. Барса ваперде
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