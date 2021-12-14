«Барса» вновь оступилась, «Реал» вновь победил. Итоги 17-го тура Примеры

Завершились все матчи 17-го тура чемпионата Испании.
«Мальорка» — «Сельта» 0:0
«Эспаньол» — «Леванте» 4:3
Голы: Дардер Серхи 6, Де Томас Рауль 49, Хави Пуадо 60, Хави Пуадо 76 — де Фрутос Хорхе 11, Сон 26, Моралес Хосе Луис 57
«Алавес» — «Хетафе» 1:1
Голы: Хоселу 86 — Унал Энес 20
«Валенсия» — «Эльче» 2:1
Голы: Гедеш Гонсалу 23, Пиччини Кристиано 86 — Бойе Лукас 75
«Атлетик» — «Севилья» 0:1
Гол: Дилейни Томас 38
«Вильярреал» — «Райо Вальекано» 2:0
Голы: Манди Айсса 32, Морено Жерар 36 (пенальти)
«Осасуна» — «Барселона» 2:2
Голы: Гарсия Давид 14, Авила Луис Эсекьель 86 — Гонсалес Николас 12, Эззальзули Абдессамад 49
«Бетис» — «Реал Сосьедад» 4:0
Голы: Морено Алехандро 14, Хуанми 57, Фекир Набиль 67, Морено Алехандро 79
«Реал» — «Атлетико» 2:0
Голы: Бензема Карим 16, Асенсио Марко 57
«Кадис» — «Гранада» 1:1
Голы: Арсамендия Сантьяго 32 — Молина Хорхе 88
Про проблемы Барселоны говорить не стоит, всем и так все понятно, и к сожалению кризис скорее всего продлится пару сезонов, т.к перед Хави стоит сложная задача, и по сути команда будет собираться практически с нуля....
Открытием сезона стал Бетис. Команда Мануэля Пеллегрини показывает хороший футбол, и если продолжут так играть, то Зениту будет очень сложно в противостоянии с Севильским клубом...
Провальными же считаю выступления Вильярреала и Хетафе...но сезон еще длинный, поглядим что будет в мае.
Про проблемы Барселоны говорить не стоит, всем и так все понятно, и к сожалению кризис скорее всего продлится пару сезонов, т.к перед Хави стоит сложная задача, и по сути команда будет собираться практически с нуля....
Открытием сезона стал Бетис. Команда Мануэля Пеллегрини показывает хороший футбол, и если продолжут так играть, то Зениту будет очень сложно в противостоянии с Севильским клубом...
Провальными же считаю выступления Вильярреала и Хетафе...но сезон еще длинный, поглядим что будет в мае.